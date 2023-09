Software editorial de puro Fierro 

Lejos de los emprendimientos tecnológicos que se llevan los titulares de las noticias por sus exponenciales crecimientos millonarios en poco tiempo; hay un universo de proyectos y pequeñas empresas que tienen el privilegio de tener un crecimiento sostenido en los años. En ese preciso lugar es donde le gusta ubicarse a Lambda con su producto “Fierro”, un software de gestión para librerías y editoriales que, a su ritmo, no para de crecer y expandirse por latinoamérica.

El proyecto comenzó en 2005 con 3 clientes y hoy llegan a brindar su solución tecnológica a más de 250 de Argentina, Perú, Uruguay, Colombia y México. Unos de sus aportes diferenciales es conocer mucho del negocio editorial y las necesidades que tienen todos los actores que están involucrados.

Desde Generación EZ hablamos con una de las creadoras y fundadoras de “Fierro” (www.fierro.com.ar), la roquense Milena Armada, para conocer más del proyecto que hoy conforman unas 20 personas.

P: ¿Qué es Fierro y cómo lo crearon?

R: Fierro es un sistema de gestión. Los sistemas de gestión son los que se ocupan dentro de las empresas a manejar todas sus operaciones. En nuestro caso, es un sistema de gestión específico para un tipo de empresa, que son las empresas vinculadas a los libros. Nos dedicamos a las dos partes del mundo del libro: para las librerías que son las que venden los libros al público, y para las editoriales que son las empresas que producen los libros y se los venden a las librerías. En el medio hay un tercer tipo de empresa que son las distribuidoras, que le compran a las editoriales y luego les venden a las librerías. Estos serían todos los actores de la cadena del libro.

De este tipo de sistemas hay un montón en el mercado, aunque el nuestro responde a las particularidades de la industria del libro. Por un lado, la cantidad de productos distintos, de ejemplares, que se pueden encontrar en una librería. Y por otro, la gestión de esos libros que funciona bajo el sistema de consignación. Esas particularidades hicieron que exista la necesidad de tener un sistema específico para el sector.

P: Desde su nacimiento en 2005 hasta hoy pasaron muchas cosas en la industria del libro y en la tecnología.

R: Cuando liberamos la primera versión era solo para librerías y tenía las funcionalidades mínimas como la gestión de la consignación -que era lo más importante- y la facturación. Con el tiempo venían los potenciales clientes a preguntarnos si tenía tal o cual solución y de a poco fuimos resolviendo esas necesidades.

Lo que tiene Fierro es que tiene mucho conocimiento del negocio volcado a la lógica del sistema. Estamos muy pegados a los clientes y le vamos agregando al sistema todas las necesidades que va teniendo. Es una evolución que lleva años. En los productos de software, siempre se está evolucionando y creciendo.

Por ejemplo, integrarnos a Mercado Libre o Tienda Nube para que las librerías puedan vender libros en esa plataforma. Entonces se hizo toda una integración para mantener la información sincronizada de los libros que se venden. Como muchos de nuestros clientes son pymes, nosotros tenemos como la responsabilidad de resolverle todo. Terminamos siendo sus socios tecnológicos.

Además, el libro está bajo amenaza por como soporte y por los cambios en los consumos culturales también. Aunque se nota una baja real, el libro en papel viene resistiendo distintas amenazas y sigue creciendo y se siguen editando en Argentina muchísimos libros. Sigue siendo una industria pujante a pesar de las amenazas.

P: ¿Qué clientes tienen?

R: Tenemos clientes como La boutique del libro, Eterna Cadencia, Librería Hernández, Galerna o Fondo de Cultura Económica. Y después editoriales como Editorial Siglo XXI, VR Editoras, Colihue, Albatros, entre otras. No llegamos a las empresas libreras de cadena porque en general responden a compañías multinacionales muy grandes que usan software que define la casa matriz.

P: Hablemos del equipo que hace Fierro, ¿cómo está conformado?

En el mundo de las startups de tecnología, que tienen esos crecimientos exponenciales, donde llaman la atención de los inversores y toda esa cultura de éxito en la tecnología; no nos caracteriza. La historia de Fierro es algo mucho más simple que a lo largo de su existencia siempre fue creciendo, con una curva pequeña, pero nunca paró de crecer. Si lo ves como una Pyme argentina, no parar de crecer es una buena noticia.

Cuando empezamos éramos dos, mi socio Guillermo Narvaja y yo. Pero enseguida ya empezamos a contratar gente, porque en software tenés que ser varios. Empezamos a contratar gente y en ese momento nos ayudó mucho que nos salió un cliente muy bueno, una empresa que ya no existe más, una cadena de librerías que nos dio un empujón enorme en ese momento

Hoy el equipo principalmente es una parte de programación, el equipo de desarrollo, y otra parte que le llamamos el área de soporte, que es el grupo que ayuda a las empresas a implementar el sistema. Entonces hay dos grandes equipos: el equipo de desarrollo y el equipo de soporte y después bueno, un área administrativa, de ventas, etcétera.

P: Técnicamente, ¿qué tecnologías o lenguajes de programación utilizan?

Todo el sistema está hecho en Python como lenguaje de programación, en todas las capas del sistema. Hace casi 20 años fue todo un desafío hacerlo en Python porque no era tan popular como ahora, claro. ¡Fuimos como bastante jugados en elegir ese lenguaje!

Y no nos arrepentimos porque el lenguaje es bárbaro y creció un montón.

P: Si tuvieras que mencionar una virtud de Fierro, ¿qué mencionarías?

Que les aumenta la productividad 3 o 4 veces. Los que empiezan a usar Fierro lo que más valoran es cómo pueden optimizar sus procesos y las ganancias. Pasa con cualquier transformación digital, en una empresa les aumenta la productividad un montón. Eso es lo que más agradece la gente de cómo mejora sus procesos, gana en transparencia, en tiempo.