Una app para reorganizar el estacionamiento en Neuquén: “No sabíamos nada del mundo tecnológico»

Un odontólogo impulsó una web app que permite ver, reservar y pagar estacionamiento en Neuquén en tiempo real. Nacida de las demoras de sus propios pacientes, la plataforma busca ordenar el caos del centro y acercar a conductores y playas en una experiencia sencilla y eficiente.

Pregunta: ¿Cómo surgió la idea y en qué momento pensaste que se podía pasar de un problema a una solución?

Respuesta: Inicialmente, la idea surgió a partir de dos situaciones. Primero, en el consultorio: yo soy odontólogo y algunos pacientes que tenían mayor confianza conmigo, que tenían mi celular personal, me empezaron a mandar mensajes diciendo “ya llego, ya llego” porque estaban retrasados. Ahí un poco se empieza a pensar el nombre. Después, con mi socio Martín, nos pasó varias veces que estás dando vueltas en el centro y, por ejemplo, pasás por el lado izquierdo y los estacionamientos están del lado derecho, entonces no sabés si están ocupados o no. Te agarra bronca porque dejaste el auto a diez cuadras y después, cuando pasás, había lugares libres. Ahí empezamos a pensar en buscar una herramienta para resolver ese inconveniente.

P: ¿Qué tan grande es el problema del estacionamiento en Neuquén y qué aprendieron al investigarlo?

R: Nosotros hace aproximadamente un año y medio que estamos con esto, hasta que la pudimos lanzar hace unos días. En ese tiempo fuimos hablando con los estacionamientos privados y hay diferentes problemáticas. Por ejemplo, hay lugares que tienen visibilidad, pero no quieren ser visibles por desconfianza, porque no conocen el sistema, por el tema de las estafas. Entonces, cada vez se amplía más el espectro de cuadras que la municipalidad tiene que utilizar para estacionamiento. Pero en realidad eso no es una solución, porque cada vez te alejan más de los lugares donde tenés que ir. Entonces pensamos en cómo volver a ingresar al casco de Neuquén. La única manera era intentar convencer a los estacionamientos privados de que muestren su disponibilidad en tiempo real, para que la gente pueda llegar más cerca y a horario.

P: ¿Qué hace distinta a la aplicación frente a otras soluciones?

R: No hay ninguna aplicación que sea igual. Sabemos que hay aplicaciones en Buenos Aires que están destinadas al estacionamiento en eventos musicales, por ejemplo, cerca del Movistar Arena, con convenios puntuales con algunos estacionamientos. Después hay otras apps donde particulares ponen su garaje a disposición, pero es algo muy puntual y que tampoco tiene mucho rodaje. Esta es la única que va al foco del conflicto cotidiano en el centro. La idea, obviamente, es seguir creciendo y hacerla cada vez más profesional.

P: ¿Cómo funciona la tecnología detrás de la app para mostrar disponibilidad en tiempo real?

R: Es una web app, o sea, una aplicación dentro de una web. Pensamos en esta etapa inicial que nadie tenga que descargar nada, para generar menos desconfianza. Desde cualquier lugar ingresás a nuestra página, entrás a la app, te logueás —lo que tarda unos minutos— y ya podés ver un mapa interactivo de la ciudad de Neuquén. Ahí aparecen los estacionamientos con sus tarifas. Podés seleccionar el estacionamiento, el día y el horario en el que querés estacionar, ya sea para el mismo día o para más adelante.

P: ¿Cómo convencen a las playas de estacionamiento de sumarse y cómo monetiza la plataforma?

R: Nosotros tenemos aproximadamente entre un 20 y un 25% de costo adicional para el conductor. De ese adicional, trasladamos cerca de un 10% al estacionamiento, para atraerlo y que le resulte interesante pertenecer al sistema. Igualmente, la solución principal es para la gente que busca lugar. Al estacionamiento le llevás más clientes y, además, un ingreso adicional sobre su tarifa base.

P: ¿Cuál es el objetivo a futuro? ¿Quedarse en Neuquén o expandirse?

R: Siempre pensamos en la aplicación para todo el territorio nacional. Pero consideramos que Neuquén es una ciudad ideal para lanzar algo así porque es intermedia: ni muy grande ni muy chica. Eso te permite probar, corregir errores. De hecho, ahora estamos corrigiendo algunas cuestiones, sobre todo del lado del estacionamiento, porque del lado del conductor funciona muy bien. En ciudades más grandes como Córdoba o Buenos Aires tenés que estar mucho más afinado para evitar errores. Neuquén nos permite ese proceso.

P: ¿Cómo fue emprender desde un rubro completamente distinto al tecnológico?

R: Nos llevó mucho tiempo porque mi socio es geólogo y yo soy odontólogo, así que no teníamos idea de cómo era esto. Sí teníamos la idea y sabíamos que podía ser una buena solución. Empezamos a hablar con programadores y diseñadores de apps —ni sabíamos que existían diseñadores de apps—. Primero pasamos por una etapa de diseño y después el programador le dio funcionalidad a ese diseño. Todo ese proceso llevó un año y medio. Una vez que la lanzás, empiezan a aparecer errores o pasos intermedios que no habías previsto y los vas resolviendo sobre la marcha. Es complejo porque no es nuestro rubro.

P: ¿Hay algo que quieras agregar o destacar?

R: Creo que lo más importante es el intento de resolver la problemática de la falta de lugar en el casco urbano. También es clave generar confianza en los estacionamientos, porque por desconocimiento algunos no quieren sumarse. Es una lástima, porque cuando participan, ganan todas las partes. Y por último, estamos abiertos a seguir creciendo, aprendiendo y escuchando a gente que sepa más. Cualquier aporte que mejore la solución es bienvenido.

Tobías junto a Martin Gasparini, su socio.

* Tobías Defilpo es odontólogo y cofundador de YaLlegOK, una web app nacida de un problema cotidiano: las demoras de sus pacientes por falta de estacionamiento en Neuquén. Sin experiencia previa en tecnología, lideró junto a su socio un proceso de más de un año y medio para convertir esa idea en una solución digital. Hoy impulsa una plataforma que busca ordenar el acceso al estacionamiento y escalar a otras ciudades del país.