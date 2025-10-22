Una conductora creada con IA condujo un documental en un canal británico: “No existo”

Esta semana, una cadena de televisión británica emitió un programa sobre los cambios que la inteligencia artificial (IA) está provocando en el mercado laboral, con la conducción de una presentadora creada por IA y no de una periodista.

“La IA afectará la vida de todos en los próximos años. Y a algunos, les hará perder sus trabajos”, declaró la presentadora, Aisha Gaban, una morena con el pelo hasta los hombros.

“¿Empleados de call center? ¿Agentes de servicio al cliente? Quizás incluso presentadoras de televisión, como yo”, continuó.

Solo al final del programa reveló su identidad. “No existo”, dijo simplemente, afirmando ser la primera presentadora generada por IA en la televisión británica.

“No estuve en los lugares para cubrir la noticia. Mi imagen y mi voz se generaron mediante inteligencia artificial”, explicó, a pesar de que apareció a lo largo del documental en diferentes locaciones.

El documental, titulado “¿Me quitará la IA mi trabajo?”, explora las transformaciones del trabajo con IA en diversos sectores, como el derecho, la música, la moda y la medicina.

Fue emitido por la cadena pública Channel 4 como parte de su programa de investigación Dispatches.

“Usar un presentador generado por IA no es algo que vayamos a adoptar regularmente en Channel 4”, aseguró Louisa Compton, jefa de noticias del canal.

“Al contrario, nuestra prioridad (…) sigue siendo un periodismo de calidad, verificado, imparcial y digno de confianza, algo que la IA no es capaz de ofrecer”, añadió en un comunicado.

Pero esta experiencia representa “un útil recordatorio del potencial disruptivo de la IA y de la facilidad con la que puede engañar a la audiencia con contenido que no tiene forma de verificar”, continuó el ejecutivo de Channel 4.

Presentadores generados por IA ya han aparecido en televisión en varios países, como India y Kuwait.

Desde 2018, los programas de la agencia de noticias oficial china, Xinhua, fueron presentados por una versión digital de uno de sus presentadores habituales.

En septiembre, Tilly Norwood, una actriz también creada por IA con la ambición de convertirse en “la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman”, provocó indignación en Hollywood.

AFP