Una Game Jam invita a crear videojuegos sobre las mujeres que hicieron la Independencia argentina

Del 20 de junio al 9 de julio se realizará la «Mujeres de la Independencia Game Jam«, una convocatoria abierta y gratuita que invita a creadores de todo el país a diseñar videojuegos, juegos de mesa, ficción interactiva y otras propuestas lúdicas inspiradas en las mujeres que participaron en el proceso independentista argentino.

La iniciativa es organizada por Acción Dev, Women in Games Argentina y Sheroes In Games, tres comunidades vinculadas al desarrollo de videojuegos y la promoción de una industria más diversa e inclusiva. Durante 19 días, los participantes podrán trabajar en proyectos centrados en figuras históricas, grupos sociales y experiencias vinculadas a las luchas por la independencia.

Según explicó Cecilia Verino, profesora de Historia e integrante de Acción Dev y Women in Games Argentina, la propuesta surge de una línea de trabajo que la comunidad viene desarrollando desde hace años, utilizando los videojuegos como herramientas para abordar temas históricos, sociales y culturales.

«Hay una gran producción de videojuegos sobre el pasado argentino, pero todavía falta explorar la otra mitad de la población que también vivió esos procesos. Queremos mirar la independencia desde la experiencia de las mujeres y de otros sectores que históricamente quedaron invisibilizados«, señaló.

La Game Jam se suma a otras experiencias impulsadas por Acción Dev, que anteriormente promovió desarrollos centrados en la Guerra de Malvinas, el regreso de la democracia, la defensa de los humedales y distintas problemáticas sociales.

Uno de los objetivos principales del evento es aprovechar el potencial de los formatos interactivos para acercar la historia a nuevas generaciones.

Para Verino, la posibilidad de que los jugadores participen activamente de una experiencia convierte a los videojuegos en una herramienta especialmente valiosa para la divulgación cultural y educativa.

«Los videojuegos permiten que las personas se involucren en primera persona con determinados procesos históricos. Son recursos que pueden utilizarse en escuelas, museos y espacios culturales para acercar conocimientos de una manera accesible«, explicó.

La convocatoria no se limita al desarrollo de videojuegos. También se aceptarán juegos de mesa, manuales de rol, librojuegos y cualquier propuesta lúdica que permita explorar las historias, memorias y territorios vinculados a las mujeres de la independencia.

Las organizaciones impulsoras esperan una fuerte participación de mujeres, diversidades y nuevos talentos del ecosistema tecnológico y creativo.

En ese sentido, Verino destacó que tanto Women in Games Argentina como Sheroes In Games trabajan desde hace años para ampliar la presencia de mujeres y jóvenes en la industria de los videojuegos, mientras que Acción Dev comparte esa visión desde una perspectiva vinculada al desarrollo cultural.

«Buscamos construir una industria más inclusiva y generar espacios donde distintas voces puedan contar historias que muchas veces no encuentran lugar en los relatos tradicionales», afirmó.

Las protagonistas

Entre las figuras que los organizadores esperan ver representadas en los proyectos aparecen nombres como Juana Azurduy, María Remedios del Valle, Macacha Güemes, Catalina Echeverría y Mariquita Sánchez de Thompson.

Sin embargo, Verino remarcó que el desafío también pasa por rescatar historias menos conocidas y visibilizar el papel de miles de mujeres anónimas que participaron en tareas de cuidado, espionaje, asistencia sanitaria, logística y organización durante las guerras de independencia.

«No se puede explicar la historia solamente a través de las grandes figuras. También queremos recuperar a esas mujeres que permanecieron invisibles, pero que fueron fundamentales para que esos procesos ocurrieran», sostuvo.

La participación en la Game Jam será libre, gratuita y completamente virtual. Además del desarrollo de proyectos, la programación incluirá charlas, entrevistas y actividades de formación para brindar herramientas técnicas y temáticas a quienes se sumen a la iniciativa.

A 210 años de la declaración de la independencia argentina, la propuesta busca demostrar que los videojuegos también pueden ser una herramienta para revisar el pasado, ampliar las miradas históricas y construir nuevas formas de transmitir la memoria colectiva.