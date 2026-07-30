Tensión en Medio Oriente: precio del petróleo volátil por nuevos ataques con misiles entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán dispararon sendas andanadas de misiles el jueves. El conflicto parece haber entrado en una nueva fase, ya que Arabia Saudita se ha sumado públicamente a la escalada militar contra los grupos afines a Teherán lo que repercutió en el precio del petróleo.

Pakistán, mediador entre Washington y Teherán, afirmó este jueves que ambas partes negocian una desescalada pese a los bombardeos de las últimas horas.

Guerra en Medio Oriente: variaciones del precio del petróleo

El fuego cruzado en Medio Oriente provocó ayer una nueva disparada del precio del petróleo, superando la barrera de los 88 dólares el barril Brent. Si bien aún está lejos de los 100 que llegó la semana pasada, mostró un salto por encima del 7%.

Este jueves hubo momentos de la jornada que el valor del barril rozó los 99 dólares y luego disminuyó. A mitad mañana se encuentra en 86,77 dólares.

Estados Unidos asegura que completó oleada de ataques

El Comando Central del ejército estadounidense (Centcom) aseguró que sus fuerzas «completaron exitosamente una intensa oleada de ataques contra Irán» y golpearon docenas de objetivos de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.

La agencia estatal de noticias iraní Irna reportó bombardeos contra varias ciudades de la provincia suroccidental de Juzestán, así como contra la isla de Qeshm, en el Golfo.

Tres personas de una misma familia murieron y otras dos resultaron heridas en Qeshm, añadió la agencia noticiosa Fars. Poco después, el ejército de Jordania indicó que sus defensas aéreas derribaron cinco misiles procedentes de Irán que tenían como objetivo el territorio del reino, sin que el ataque causara víctimas. La víspera repelió el mismo número de proyectiles.

Pakistán sostiene que ambas partes charlan una desescalada. «Las negociaciones entre las partes siguen en curso, especialmente en lo que respecta al estrecho de Ormuz y a la desescalada», declaró a la prensa el portavoz de la cancillería pakistaní, Tahir Andrabi.

También afirmó que su país hacía «todo lo posible» para reconducir el protocolo de acuerdo firmado en junio, que preveía abrir un ciclo de negociaciones de paz entre ambas partes.

AP y AFP