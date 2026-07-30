Se amplió el plazo para votar el nombre de la Avenida Mosconi de Neuquén: cuál es la nueva fecha límite

La extensión responde al alto nivel de interés de los vecinos. Foto: archivo Cecilia Maletti.

La municipalidad de Neuquén extendió hasta el domingo 30 de agosto el plazo para participar de la votación que definirá el nuevo nombre de la avenida Mosconi.

Desde el Ejecutivo aseguraron que la decisión busca fomentar una mayor participación ciudadana y otorgar más legitimidad al resultado. Además, informaron que el sitio web oficial ya registra más de 50.000 votos.

«Un nombre con mayor legitimidad»

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que la extensión responde al alto nivel de interés de los vecinos.

“Entendimos que si dejábamos el proceso participativo un tiempo más íbamos a tener muchísimos más votos y, por ende, un nombre con mayor legitimidad”, señaló y detalló que el objetivo es completar 90 días de participación ciudadana.

La funcionaria recordó que la iniciativa del nuevo nombre surgió a partir de un pedido realizado por frentistas, comerciantes y representantes del sector privado de la zona donde se desarrolla la obra.

Quienes deseen participar deberán ingresar al sitio web oficial del municipio, escribir su DNI, edad y código postal. Luego podrán elegir una de las diez propuestas o presentar un nombre alternativo, siempre que no esté vinculado a una figura política.

“Cuando finalice el proceso, un escribano realiza la apertura y verifica los resultados mediante un acta notarial. Recién en ese momento conoceremos cuántos votos obtuvo cada opción y cuáles fueron los nombres propuestos”, precisó De Giovanetti.

El acta notarial servirá como antecedente del proyecto de ordenanza que luego será elevado al Concejo Deliberante para oficializar la nueva denominación.

La municipalidad prevé comunicar el 30 de agosto cuál fue el nombre elegido por la mayoría de los participantes.