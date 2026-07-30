Corte total de la Ruta 40, en Siete Lagos: cómo están los tramos de la cordillera de Neuquén y Río Negro
Vialidad Nacional informó la interrupción en la Ruta de los Siete Lagos por caída de piedras entre San Martín de los Andes y Catritre. En Río Negro se registra un corte en las rutas provinciales 6 y 8, entre Roca y Los Menucos. Mirá el estado del resto de los caminos.
La Patagonia se enfrenta a otro temporal invernal que podría complicar el tránsito normal en las rutas más transitadas de la cordillera, ubicadas en Neuquén y Río Negro.
Según el pronóstico del tiempo, este 30 de julio se prevé nevadas intensas, lluvias y hasta intensas ráfagas de viento, por ello acá te contamos cuál es el estado de los tramos más utilizados, sobre todo en esta temporada de recambio de vacaciones de invierno.
Corte total de la Ruta 40
Vialidad Nacional emitió un primer reporte durante esta madrugada para informar el corte total de circulación en la Ruta Nacional 40 en Siete Lagos, precisamente entre San Martín de los Andes y Catritre.
De acuerdo a lo detallado, la medida de interrupción se debió tomar debido a un desmoronamiento de rocas de gran porte sobre la calzada. El derrumbe se originó producto de las condiciones climáticas que afectan a la provincia.
Durante las primeras horas de la mañana, se montó un operativo para poder despejar el camino, pese a esto indicaron que el corte será hasta nuevo aviso.
Cortes en rutas provinciales de Río Negro
Por otra parte, Vialidad de Río Negro informó un corte total de las Rutas provinciales 6 y 8 en el tramo comprendido entre Roca y Los Menucos.
El organismo informó que el tránsito se encuentra interrumpido para todo tipo de vehículos por acumulación de nieve sobre calzada.
«Personal y equipos viales de Vialidad Rionegrina trabajan en las tareas de despeje de nieve con el fin de restablecer la transitabilidad a la mayor brevedad posible», indicaron.
El estado de rutas cordilleranas
De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.
A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito / Recomendación
|Ruta Nacional 40
|San Martín de los Andes – Catritre (Siete Lagos)
|🔴 CORTE TOTAL
|Interrupción total del tránsito por derrumbe y caída de rocas de gran tamaño sobre la calzada. Trabajos de despeje con maquinaria pesada en curso.
|Evitar traslados hacia la zona. No transitar hasta rehabilitación oficial.
|Ruta Nacional 40
|Resto del corredor (El Bolsón – Bariloche / Zapala – Chos Malal)
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Lluvias, acumulación de nieve/hielo y asfalto resbaladizo. Riesgo permanente de desprendimiento de rocas por temporal.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 237
|Arroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – Empalme RN 40
|🟡 Habilitada con precaución
|Densos bancos de niebla matinales. Calzada húmeda por riego salino con alto riesgo de congelamiento en puentes, zonas de sombra y la Bajada de Collón Curá.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos y zona de derrumbes.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Calzada mojada con aguanieve, formación de placas de hielo y baja adherencia. Equipos barrenieves y distribuyendo sal de manera continua.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|🟡 Habilitada con precaución
|Calzada húmeda con formación de hielo en cotas altas de montaña. Trabajos constantes de despeje. Tránsito sujeto a ventanas climáticas.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 23
|Línea Sur (Dina Huapi – Jacobacci – Los Menucos)
|🟡 Habilitada con precaución
|Acumulación de nieve e hielo por sectores. Desvíos de obra con serrucho y barro entre Jacobacci y el empalme con RN 40.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)
|El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)
|🟡 Transitable con precaución / Cierre en Pichachén
|En Río Negro: ripio poceado, pesado por barro y nieve. En Neuquén: tramo hacia el Paso Pichachén inhabilitado por veda invernal.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7 (Neuquén)
|Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces
|🟡 Transitable con precaución
|Alto flujo de transporte pesado. Calzada húmeda con barro en banquinas, áreas en repavimentación y baches profundos hacia Añelo.
|Portación de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 5 (Neuquén)
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada mojada por precipitaciones, sectores con barro en banquinas y heladas matinales. Precaución por bajadas de agua en badenes.
|Extremar precaución con vehículos livianos.
|Ruta Provincial 13 (Neuquén)
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|🟡 Transitable con precaución
|Ripio poceado y barro pesado. Nieve acumulada e hielo entre Primeros Pinos y el empalme con RP 23 (Litrán).
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 23 (Neuquén)
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Transitable con precaución
|Tramo de ripio poceado con barro. Placas de hielo en zonas sombrías y Cuesta de Rahue. Desvíos por obras de asfalto.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
|Ruta Provincial 63 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia
|🟡 Transitable con extrema precaución
|Calzada de ripio deteriorada, poceada, con barro y escarcha congelada por bajas temperaturas.
|Portación obligatoria de cadenas. No transitar de noche.
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