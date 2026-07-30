Corte total de la Ruta 40, en Siete Lagos: cómo están los tramos de la cordillera de Neuquén y Río Negro

La Patagonia se enfrenta a otro temporal invernal que podría complicar el tránsito normal en las rutas más transitadas de la cordillera, ubicadas en Neuquén y Río Negro.

Según el pronóstico del tiempo, este 30 de julio se prevé nevadas intensas, lluvias y hasta intensas ráfagas de viento, por ello acá te contamos cuál es el estado de los tramos más utilizados, sobre todo en esta temporada de recambio de vacaciones de invierno.

Corte total de la Ruta 40

Vialidad Nacional emitió un primer reporte durante esta madrugada para informar el corte total de circulación en la Ruta Nacional 40 en Siete Lagos, precisamente entre San Martín de los Andes y Catritre.

De acuerdo a lo detallado, la medida de interrupción se debió tomar debido a un desmoronamiento de rocas de gran porte sobre la calzada. El derrumbe se originó producto de las condiciones climáticas que afectan a la provincia.

Durante las primeras horas de la mañana, se montó un operativo para poder despejar el camino, pese a esto indicaron que el corte será hasta nuevo aviso.

Cortes en rutas provinciales de Río Negro

Por otra parte, Vialidad de Río Negro informó un corte total de las Rutas provinciales 6 y 8 en el tramo comprendido entre Roca y Los Menucos.

El organismo informó que el tránsito se encuentra interrumpido para todo tipo de vehículos por acumulación de nieve sobre calzada.

«Personal y equipos viales de Vialidad Rionegrina trabajan en las tareas de despeje de nieve con el fin de restablecer la transitabilidad a la mayor brevedad posible», indicaron.

El estado de rutas cordilleranas

De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.

A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región: