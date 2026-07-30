El desgarrador mensaje de Lucas Trejo a un mes de la muerte de su familia por los terremotos en Venezuela

El jugador perdió a su familia tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio (Foto: gentileza)

A un mes del doble terremoto que azotó a Venezuela, el futbolista argentino Lucas Trejo difundió un mensaje a través de sus redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido tras la trágica pérdida de su esposa y sus dos hijos.

El trágico episodio ocurrió cuando el defensor de 38 años, con trayectoria en clubes como Instituto y Racing de Córdoba, se encontraba en Caracas concentrado con su equipo. En ese momento, su esposa Yanina y sus hijos Aaron y Ainhoa se hallaban en su vivienda ubicada en la zona de Playa Grande, donde la intensidad del sismo provocó el colapso total de la estructura del inmueble.

El doble terremoto generó cuantiosos daños materiales en distintas regiones de Venezuela y dejó un saldo aproximado de más de 5000 víctimas fatales. El caso de la familia del futbolista tuvo una amplia repercusión mediática e impactó profundamente en el ámbito deportivo tanto de Venezuela como de Argentina.

En su publicación, el deportista calificó el suceso como el momento más difícil de su vida y destacó el respaldo de los rescatistas, allegados y voluntarios que estuvieron a su lado durante las tareas de búsqueda.

El desgarrador mensaje de Lucas Trejo a un mes de la tragedia

En su carta, escrita al cumplirse 30 días del hallazgo, el jugador rememoró las primeras 72 horas de las tareas de salvamento y valoró el sostén emocional brindado por las personas que lo acompañaron. Remarcó que la fe y la presencia constante de quienes se acercaron a orar junto a él fueron decisivas para afrontar la magnitud del dolor.

Tras perder el contacto con su familia, Trejo acudió al lugar del desastre para sumarse a los trabajos de remoción de escombros.

Luego de cinco días de intensa búsqueda, los cuerpos sin vida de los tres integrantes de la familia fueron hallados, confirmándose la noticia públicamente a través del futbolista venezolano Edson Tortolero, quien participó activamente en las labores de rescate.

Asimismo, Trejo manifestó su voluntad de dar continuidad al propósito de vida y a las labores comunitarias que compartía con su esposa en el país caribeño. Según expresó en su mensaje, la memoria y el trabajo conjunto desarrollado junto a su familia en territorio venezolano continuarán vigentes a modo de homenaje.

El jugador agradeció la colaboración de rescatistas en los días previos: “Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron, sin dudas Dios los envío para arroparme y sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias”, destacó.

Con información de LN