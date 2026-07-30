Pase a planta en Río Negro: Rodolfo Aguiar destacó el logro de ATE tras el anuncio oficial

El titular de ATE Nacional reaccionó ante la confirmación de Weretilneck sobre el proyecto que se tratará la próxima semana. Foto: archivo.

Tras la confirmación del gobernador Alberto Weretilneck de la presentación del proyecto de Ley que establece el pase a planta permanente de más de 4.000 agentes públicos el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, destacó que «conquistar la estabilidad laboral» de los trabajadores «se convierte en uno de los logros más significativos para nuestra entidad sindical».

El dirigente agregó que «se produce en un momento muy complejo, de destrucción absoluta de derechos que atraviesa la Argentina» y alentó la participación de los trabajadores para la próxima semana, durante el tratamiento de la iniciativa en el parlamento provincial: «Los estatales debemos movilizarnos para garantizar su aprobación».

Aguiar pidió que «todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria tienen que apoyar esta iniciativa» porque «este proceso de regularización de los vínculos laborales de la administración pública no solo es un beneficio directo para los trabajadores, sino también para toda la comunidad porque impactará positivamente en la cantidad y en la calidad de servicios públicos que brinda el Estado».

«No se puede garantizar la eficacia del Estado con trabajadores precarizados» afirmó y valoró que en la provincia «se han verificado afiliaciones masivas. Cientos de trabajadores de todos los ministerios y organismos públicos provinciales se están afiliando. Esa confianza que están depositando en el sindicato es fundamental para fortalecer la pelea y avanzar por más y mejores derechos”.