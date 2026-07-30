Pino Hachado sigue con demoras y Cardenal Samoré restringe el cruce de camiones: así están los pasos a Chile
Vialidad Nacional actualizó el estado de los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro. Aunque el cruce Pino Hachado se encuentra habilitado, transportistas denuncian importantes demoras y aseguran que varios camiones llevan días varados. Seguí la información en vivo junto a Diario RÍO NEGRO.
Los pasos fronterizos con Chile en Neuquén y Río Negro continúan con complicaciones por las inclemencias del tiempo. La acumulación de nieve y la presencia de hielo en la calzada obligaron a retrasar la apertura en varios complejos, lo que afecta principalmente al tránsito de camiones en ambos sentidos.
Según transportistas -algunos de ellos varados desde hace días-, un factor clave en estas demoras es el cierre total del Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza, inhabilitado hace dos semanas por un fuerte temporal de nieve. Diario RÍO NEGRO realizará una cobertura en vivo este 30 de julio para seguir el minuto a minuto de la situación.
Estado de Pino Hachado: camiones esperan para cruzar a Chile
Vialidad Nacional emitió un reporte a las 8 hs en el que comunicó la apertura de de Pino Hachado, pero en otro horario.
Según lo informado, a partir de las 10.30 se permitirá el tránsito para todo tipo de vehículos aunque con extrema precaución. La calzada presenta sectores con hielo y nieve.
Camioneros manifestaron que la apertura tardía del paso fronterizo está demorando el cruce a Chile. Un recorrido realizado por Diario RÍO NEGRO constató largas filas de transportes detenidos en Cutral Co a la espera de continuar su viaje.
Cierre de Cardenal Samoré
Luego del cierre temporal de Cardenal Samoré informado esta mañana, Vialidad informó a las 10.10 su reapertura.
El cruce se encuentra transitable con precaución para autos y colectivos. El organismo resaltó que la calzada presenta acumulación de nieve y sectores con hielo que provocan baja adherencia.
A su vez, Vialidad indicó que el tránsito está restringido para camiones por el momento. Se espera un nuevo reporte a las 13.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este jueves 30 de julio de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Operativo de 09:00 a 18:00 hs. Calzada de ripio pesada por barro y acumulación de nieve/hielo en cotas elevadas.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Egreso 09:00 a 18:00
Ingreso 09:00 a 19:00. Calzada poceada con sectores de baja adherencia por heladas y barro.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Operativo de 08:00 a 19:00. Camino de ripio poceado con sectores de barro e hielo. Requiere reserva confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico (lado chileno).
|Portación obligatoria de cadenas.
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