Wikipedia cumple 25 años y se consolida como el mayor repositorio de conocimiento global

El 15 de enero de 2001, en un rincón todavía incipiente de Internet, nació Wikipedia, un proyecto que muchos consideraron desde el inicio un experimento condenado al fracaso. Veinticinco años después, la enciclopedia colaborativa no solo ha sobrevivido, sino que es considerada el repositorio de conocimiento más vasto jamás construido por la humanidad.

25 años de Wikipedia: la historia detrás de la enciclopedia más consultada del planeta

Impulsada originalmente por el empresario estadounidense Jimmy Wales y el filósofo Larry Sanger, Wikipedia surgió como una derivación de Nupedia, una enciclopedia digital de corte académico cuyo sistema de revisión resultaba lento y poco escalable. La nueva plataforma adoptó el concepto “wiki” —término hawaiano que significa “rápido”— y propuso un modelo radical: una comunidad virtual donde los usuarios son, al mismo tiempo, lectores, redactores y editores.

El éxito del proyecto no estuvo exento de tensiones. Apenas un año después de su creación, Sanger abandonó Wikipedia tras chocar con Wales por la orientación del sitio. Mientras el filósofo defendía un control académico estricto, Wales apostó por una estructura abierta y descentralizada, confiando en que la propia comunidad corregiría errores y abusos. Con el paso del tiempo, el modelo abierto se impuso, aunque el debate sobre la autoría intelectual original del proyecto sigue presente en ámbitos tecnológicos y académicos.

Hoy, la magnitud de Wikipedia se refleja en las cifras de la Fundación Wikimedia, con sede en San Francisco. Según datos citados por la agencia EFE, la enciclopedia reúne más de 63 millones de artículos en 334 idiomas, cuenta con alrededor de 100 millones de usuarios registrados y ha acumulado más de 3.500 millones de ediciones realizadas por voluntarios de todo el mundo. En términos de tráfico, compite con plataformas comerciales como Google, YouTube o Facebook, con una diferencia central: Wikipedia no acepta publicidad y se financia exclusivamente mediante donaciones.

A lo largo de los años, la plataforma ha sido objeto de críticas recurrentes por sesgos de género, vacíos temáticos o parcialidades sistémicas. En respuesta, Wikimedia ha impulsado en la última década iniciativas como las “editatones” para reducir la brecha de autoría femenina y ha perfeccionado algoritmos de detección de vandalismo para proteger los artículos más sensibles.

En 2026, el desafío de Wikipedia se inscribe en un nuevo escenario. El auge de la inteligencia artificial ha convertido a la enciclopedia en una pieza clave del ecosistema digital global. Los grandes modelos de lenguaje dependen de fuentes fiables y estructuradas para evitar errores o “alucinaciones” de datos, y Wikipedia ocupa un lugar central como base de entrenamiento y referencia.

Reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional en 2015, Wikipedia llega a su 25º aniversario como un ejemplo singular de colaboración global. En un Internet saturado de información fragmentada y ruido digital, la enciclopedia sigue siendo, paradójicamente, una de las respuestas más rápidas y confiables a una pregunta esencial: qué es lo que sabemos hoy.