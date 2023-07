Xbox lanzará en septiembre un nuevo servicio de suscripción con nuevas novedades 

Tras estar activo casi 18 años, el servicio de suscripción online de Xbox, Live Gold, cambiará de nombre y ofrecerá un servicio ampliado para los fanáticos, con cuatro tipos de membrecías. La marca de videojuegos de Microsoft presentará Xbox Game Pass y estará disponible a partir del 14 de septiembre. Los cambios que se vienen.

Antes de ir al detalle de las membrecías que tendrá el Xbox Game Pass, es importante marcar que el debut de este nuevo servicio también significará el fin del Games with Gold: el beneficio que permitía el acceso a un extenso listado de juegos gratuitos todos los meses.

Sin embargo, esto no significa que no habrá juegos gratis, sino que se funcionará con el nuevo Game Pass. Habrá un catálogo corto, para todas las membrecías, y uno extenso que no estará incluido en una de ellas. Además, quienes canjearon títulos viejos, los mantendrán en sus bibliotecas.

Esta fusión, que detallaremos más adelante, llega en respuesta a las diversas quejas de los usuarios que aseguraban que el listado de juegos no presentaba ningún atractivo, porque la mayoría eran considerados «reliquias». En lugar de eliminar esta opción, el servicio de suscripción sumará nuevas alternativas.

Los usuarios que tengan servicios activos de Live Gold al momento de la fecha del debut del nuevo sistema serán convertidos automáticamente a una de las nuevas membrecías: Xbox Game Pass Core.

Xbox Game Pass: las cuatro membrecías que estarán disponibles

El nuevo Xbox Game Pass incluirá cuatro tipos de membrecía: Core, Consola, PC, y Ultimate.

Xbox Game Pass Core: permitirá el acceso online para jugar en modo multijugador en línea, tendrá descuentos y ofertas especiales y el acceso a un catálogo de 25 juegos gratis. Esta membrecía

Xbox Game Pass Consola: a diferencia de la anterior, no tendrá la opción de jugar online en modo multijugador, pero sí incluirá los descuentos y ofertas especiales, y, el catálogo de 25 juegos gratis. Además otorgará al usuario el acceso al listado ampliado de juegos que superará los 100 títulos y a juegos nuevos desde el día 1.

Xbox Game Pass PC: este servicio está orientado a quienes juega en computadoras. No trae el acceso juego online (porque no lo necesita). Trae todos los beneficios nombrados en el anterior, sumado al acceso a EA Play, que es la membrecía a los juegos de la empresa Electronic Arts.

Xbox Game pass Ultimate: esta última opción de suscripción será la más cara y permitirá el acceso a los beneficios de todas las anteriores, sumado al acceso de juegos en la nube: este es el sistema de juego en streaming o en la nube de Microsoft.

Las opciones que se podrán elegir a partir de septiembre.

Xbox Game Pass: se confirmaron 19 de los 25 juegos que vendrán con la suscripción

Los títulos que estarán disponibles con cualquiera de las suscripciones serán 25, y hasta ahora Microsoft confirmó 19 de ellos.

Among Us, Descenders, Dishonored 2, DOOM Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Human Fall Flat, INSIDE, Ori & The Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2, y The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.