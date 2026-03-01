Bizcocho saludable en cuatro minutos: sin harina, sin azúcar y hecho en microondas
Con solo 4 ingredientes y listo en tiempo récord, esta receta de plátano y cacao es ideal para un desayuno o merienda rápida y nutritiva.
Una receta simple, con pocos ingredientes y lista en el microondas se convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan algo dulce sin resignar lo saludable. El bizcocho de plátano y cacao demuestra que con lo básico se puede lograr un resultado esponjoso y sabroso.
Ideal para el desayuno, la merienda o para calmar un antojo dulce, esta preparación rinde cuatro porciones y se cocina en solo cuatro minutos.
Ingredientes (4 raciones)
- 2 plátanos maduros
- 2 cucharadas de cacao en polvo
- 2 huevos
- 1 cucharadita de levadura (opcional)
- Pepitas de chocolate (opcional)
Paso a paso
- Pelar y pisar los plátanos con un tenedor hasta obtener un puré.
- Agregar los huevos y mezclar bien hasta integrar.
- Incorporar el cacao y la levadura (si se usa), mezclando hasta lograr una preparación homogénea.
- Verter la mezcla en un recipiente apto para microondas. Añadir las pepitas de chocolate por encima.
- Cocinar durante 4 minutos a potencia máxima.
- Retirar, desmoldar con ayuda de un plato y volver a girarlo para que las pepitas queden en la parte superior.
Por qué es una opción saludable
- No lleva harina refinada.
- No contiene azúcar agregada (el dulzor lo aporta el plátano maduro).
- No incluye lácteos.
- Aporta proteínas gracias al huevo y energía natural de la fruta.
Una receta práctica, económica y adaptable: se pueden sumar frutos secos, coco rallado o incluso cambiar el cacao por canela. Perfecta para quienes tienen poco tiempo pero no quieren resignar sabor.
