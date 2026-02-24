Cómo hacer budín integral de zanahoria y naranja: opción saludable para el desayuno o la merienda

Con ingredientes simples y en solo 40 minutos, este budín integral de zanahoria y naranja se convierte en una alternativa casera, rica y más saludable para acompañar el mate, el café o el té. La receta puede prepararse tanto en horno tradicional como en freidora de aire.

Es ideal para quienes buscan incorporar harina integral y azúcar mascabo en sus preparaciones sin resignar sabor ni textura.

Qué lleva

Ingredientes secos:

2 tazas de harina integral

1 taza de azúcar mascabo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de polvo de hornear

Ingredientes líquidos:

4 huevos

2 tapitas de esencia de vainilla

1 taza de aceite

Jugo de una naranja

Ralladura de una naranja

Extra:

Zanahoria rallada

Paso a paso

Mezclar los huevos con el azúcar mascabo hasta integrar bien.

Agregar la esencia de vainilla, el jugo y la ralladura de naranja. Incorporar el aceite de a poco.

En otro bowl, tamizar la harina junto con el bicarbonato y el polvo de hornear. Unir con la preparación líquida y batir hasta lograr una mezcla uniforme.

Sumar la zanahoria rallada y mezclar en forma envolvente, incorporando aire.

Colocar en molde (enmantecado si no es de silicona o papel) y cocinar a 165° durante 40 minutos en horno o freidora de aire.

Las claves para que salga esponjoso

Incorporar aire a la mezcla con movimientos envolventes.

No sobrebatir una vez agregada la harina.

Respetar la temperatura moderada (165°) para una cocción pareja.

Una receta práctica, nutritiva y rendidora que combina el dulzor natural de la zanahoria con el toque cítrico de la naranja. Ideal para variar la mesa diaria con una preparación casera y llena de sabor.