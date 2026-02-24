ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer budín integral de zanahoria y naranja: opción saludable para el desayuno o la merienda

Se prepara en 40 minutos y puede cocinarse en horno o freidora de aire. Una alternativa integral, casera y rendidora para el desayuno o la merienda.

Por Auribel Zuarce

Una versión integral, húmeda y fácil de preparar. Imagen generada con IA.

Con ingredientes simples y en solo 40 minutos, este budín integral de zanahoria y naranja se convierte en una alternativa casera, rica y más saludable para acompañar el mate, el café o el té. La receta puede prepararse tanto en horno tradicional como en freidora de aire.

Es ideal para quienes buscan incorporar harina integral y azúcar mascabo en sus preparaciones sin resignar sabor ni textura.

Qué lleva

Ingredientes secos:

  • 2 tazas de harina integral
  • 1 taza de azúcar mascabo
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de polvo de hornear

Ingredientes líquidos:

  • 4 huevos
  • 2 tapitas de esencia de vainilla
  • 1 taza de aceite
  • Jugo de una naranja
  • Ralladura de una naranja

Extra:

  • Zanahoria rallada

Paso a paso

  • Mezclar los huevos con el azúcar mascabo hasta integrar bien.
  • Agregar la esencia de vainilla, el jugo y la ralladura de naranja. Incorporar el aceite de a poco.
  • En otro bowl, tamizar la harina junto con el bicarbonato y el polvo de hornear. Unir con la preparación líquida y batir hasta lograr una mezcla uniforme.
  • Sumar la zanahoria rallada y mezclar en forma envolvente, incorporando aire.
  • Colocar en molde (enmantecado si no es de silicona o papel) y cocinar a 165° durante 40 minutos en horno o freidora de aire.

Las claves para que salga esponjoso

  • Incorporar aire a la mezcla con movimientos envolventes.
  • No sobrebatir una vez agregada la harina.
  • Respetar la temperatura moderada (165°) para una cocción pareja.

Una receta práctica, nutritiva y rendidora que combina el dulzor natural de la zanahoria con el toque cítrico de la naranja. Ideal para variar la mesa diaria con una preparación casera y llena de sabor.


