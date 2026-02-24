Cómo hacer budín integral de zanahoria y naranja: opción saludable para el desayuno o la merienda
Se prepara en 40 minutos y puede cocinarse en horno o freidora de aire. Una alternativa integral, casera y rendidora para el desayuno o la merienda.
Con ingredientes simples y en solo 40 minutos, este budín integral de zanahoria y naranja se convierte en una alternativa casera, rica y más saludable para acompañar el mate, el café o el té. La receta puede prepararse tanto en horno tradicional como en freidora de aire.
Es ideal para quienes buscan incorporar harina integral y azúcar mascabo en sus preparaciones sin resignar sabor ni textura.
Qué lleva
Ingredientes secos:
- 2 tazas de harina integral
- 1 taza de azúcar mascabo
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de polvo de hornear
Ingredientes líquidos:
- 4 huevos
- 2 tapitas de esencia de vainilla
- 1 taza de aceite
- Jugo de una naranja
- Ralladura de una naranja
Extra:
- Zanahoria rallada
Paso a paso
- Mezclar los huevos con el azúcar mascabo hasta integrar bien.
- Agregar la esencia de vainilla, el jugo y la ralladura de naranja. Incorporar el aceite de a poco.
- En otro bowl, tamizar la harina junto con el bicarbonato y el polvo de hornear. Unir con la preparación líquida y batir hasta lograr una mezcla uniforme.
- Sumar la zanahoria rallada y mezclar en forma envolvente, incorporando aire.
- Colocar en molde (enmantecado si no es de silicona o papel) y cocinar a 165° durante 40 minutos en horno o freidora de aire.
Las claves para que salga esponjoso
- Incorporar aire a la mezcla con movimientos envolventes.
- No sobrebatir una vez agregada la harina.
- Respetar la temperatura moderada (165°) para una cocción pareja.
Una receta práctica, nutritiva y rendidora que combina el dulzor natural de la zanahoria con el toque cítrico de la naranja. Ideal para variar la mesa diaria con una preparación casera y llena de sabor.
