Cómo hacer tortilla de papa sin huevos: la receta vegana que se volvió viral en TikTok

En el universo de la cocina que circula por redes sociales, muchas recetas tradicionales se reinventan con ingredientes inesperados. Una de las que ganó popularidad en TikTok es la tortilla de papa vegana que compartió la influencer @soyvelen, una propuesta que busca replicar la textura y el sabor de la versión clásica, pero sin usar huevos.

La creadora asegura que el secreto está en la harina de garbanzos combinada con especias, que aportan el color y la consistencia característica de este plato tan popular. De esta manera, la receta se convierte en una alternativa ideal para quienes siguen una alimentación vegana o simplemente buscan una opción más liviana.

“Si creías que sin huevos no se podía hacer una buena tortilla, estás muy equivocado”, señala la influencer al presentar esta versión que ya suma miles de reproducciones en redes.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tortilla de papa sin huevos

500 gramos de papas

1 cebolla y 2 dientes de ajo

1 cebolla de verdeo

1 taza de harina de garbanzos

2 cucharadas de fécula de mandioca

1 cucharadita de sal negra (o sal común)

½ cucharadita de cúrcuma

Pimienta negra molida

Perejil fresco picado

1 cucharadita de mostaza

1 cucharada de vinagre blanco

1 taza de agua

Paso a paso: cómo preparar la tortilla de papa vegana

Lavar y cortar las papas en cubos o rodajas. Si se desea, se puede dejar la cáscara para una textura más rústica. Cocinar las papas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Luego agregar la cebolla y el ajo picados y cocinar unos minutos más. En un bol, mezclar la harina de garbanzos, la fécula de mandioca, la sal, la cúrcuma, la pimienta y el perejil. Agregar el agua, la mostaza y el vinagre y mezclar bien hasta obtener una preparación homogénea. Incorporar las papas cocidas a la mezcla y volcar todo en una sartén con un poco de aceite caliente. Cocinar a fuego medio hasta que la base esté dorada. Como recomienda la influencer, romper ligeramente la tortilla mientras se cocina para que el centro quede bien hecho. Dar vuelta con cuidado y terminar la cocción del otro lado durante unos minutos más.

El resultado es una tortilla dorada, sabrosa y completamente vegana, ideal para servir caliente o fría, acompañar una ensalada o incluso llevar en viandas.