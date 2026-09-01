Intentó incendiar a una mujer en El Bolsón: la fiscalía pidió una pericia para evaluar a la presunta agresora

La trabajadora fue asistida en el hospital y la presunta agresora permanece internada con custodia mientras avanza la investigación.

La investigación por el ataque contra una trabajadora de una panadería de El Bolsón avanzó con un pedido de la fiscalía para que se realice una pericia médico-forense a la mujer señalada como presunta autora. La acusada permanece internada en el hospital local con custodia policial, bajo una medida de internación provisional, mientras se define su situación procesal.

La fiscal Yamila Vera requirió una nueva audiencia para extender esa medida y solicitar la intervención del Cuerpo Médico Forense. El objetivo será evaluar su estado de salud, determinar su nivel de comprensión al momento del hecho y establecer si se encuentra en condiciones de afrontar un proceso penal.

Pidieron evaluar a la presunta agresora

La mujer fue internada luego de ser localizada por la Policía tras el episodio ocurrido en una panadería de calle Azcuénaga al 100. Según la denuncia, habría rociado con nafta a una trabajadora de 27 años e intentado prenderla fuego.

La víctima logró salir del comercio y pedir ayuda. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que actualmente se encuentra en buen estado de salud y que ayer fue entrevistada por la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos (Ofavi).

Mientras tanto, el Gabinete de Criminalística relevó elementos que podrían resultar de interés para la investigación. Durante las primeras medidas también fueron secuestrados seis encendedores y una caja de fósforos que estaban entre las pertenencias de la mujer investigada.

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio

El expediente fue caratulado como homicidio en grado de tentativa. La Fiscalía busca establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y determinar la responsabilidad que pueda corresponderle a la sospechosa.

La Justicia intervino en la audiencia solicitada por Vera para analizar la continuidad de la internación por los próximos 10 días y la situación procesal de la mujer estará supeditada a los resultados de la evaluación médico-forense.

Por tratarse de información vinculada con la salud mental de la investigada, la Fiscalía indicó que no se brindarán mayores precisiones ni datos que permitan identificarla, en resguardo de su intimidad, identidad y confidencialidad médica.

La investigación continúa con medidas destinadas a reconstruir la mecánica del episodio ocurrido dentro del comercio y reunir elementos para definir la situación procesal de la mujer.