Cómo limpiar el lavarropas: protegé tu hogar de moho y bacterias

Cómo limpiar el lavarropas: guía definitiva para eliminar el moho y asegurar la higiene de tu colada.-

El lavarropas es, irónicamente, uno de los electrodomésticos que más suciedad acumula debido a la humedad constante y los restos de detergente. Según los manuales de mantenimiento de las principales marcas de línea blanca, el descuido de la higiene interna puede derivar en la proliferación de bacterias y moho en áreas críticas.

Por ello, saber limpiar el lavarropas no es solo una cuestión estética, sino una medida de bioseguridad para los textiles de toda la familia. Implementar un protocolo de limpieza del lavarropas cada mes permite que el sistema de drenaje y el tambor operen sin obstrucciones, prolongando la vida útil del aparato de manera significativa.

Métodos naturales y efectivos para limpiar el lavarropas por dentro

Para limpiar el lavarropas de forma profunda, la combinación de vinagre de alcohol y bicarbonato de sodio resulta imbatible. El proceso consiste en verter dos tazas de vinagre directamente en el tambor y una cucharada de bicarbonato en el cajetín, iniciando un ciclo de lavado en vacío a una temperatura de 60°C o superior.

Esta reacción química ayuda a descalcificar las cañerías y a eliminar los residuos orgánicos incrustados. Esta etapa de la limpieza del lavarropas es fundamental para neutralizar los aromas ácidos y asegurar que el interior del tambor brille como el primer día.

Zonas críticas: la goma y el filtro en la limpieza del lavarropas

Una de las partes más olvidadas al limpiar el lavarropas es el sello de goma de la puerta. Al ser una zona de pliegues, es el epicentro del moho. Se recomienda utilizar una solución de agua con lavandina para frotar estas áreas y erradicar las manchas negras persistentes.

Asimismo, la limpieza del lavarropas debe incluir la revisión mensual del filtro de la bomba, ubicado generalmente en la parte inferior frontal. Retirar pelusas, monedas u objetos atrapados en este compartimento previene desbordes y asegura que el agua se desagote correctamente en cada ciclo.

Mantenimiento preventivo para no tener que limpiar el lavarropas tan seguido

El mejor truco para limpiar el lavarropas es, en realidad, evitar que se ensucie. Dejar la puerta abierta después de cada uso permite que la humedad se evapore, impidiendo que el moho encuentre el ambiente propicio para crecer.

Además, fuentes oficiales de sustentabilidad sugieren reemplazar el suavizante comercial por vinagre blanco; esto no solo suaviza las fibras de forma natural, sino que evita la formación de una capa cerosa que suele ensuciar el aparato por dentro.

Al integrar estos hábitos en la rutina de limpieza del lavarropas, se logra un hogar más saludable y un consumo mucho más consciente.