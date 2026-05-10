Cómo se prepara la scarpaccia, la tarta italiana de zapallitos con solo cuatro ingredientes

La receta italiana de zapallitos que conquista por su simpleza y sabor. Foto: ilustrativa.

Sin cocinar antes las verduras, sin amasar y con una preparación simple, la scarpaccia se convirtió en una de las recetas italianas más virales del momento. Esta especie de tarta fina y crocante hecha principalmente con zapallitos es ideal para almuerzos, cenas o viandas, además de ser una opción económica y saludable.

Originaria de la región de Toscana, en Italia, la scarpaccia combina pocos ingredientes y mucho sabor. Su nombre significa «zapato viejo» en dialecto toscano y, según la tradición, nació como una receta humilde elaborada por familias marineras con verduras de huerta.

Qué ingredientes lleva la scarpaccia

Para preparar esta versión sencilla se necesita:

3 zucchini medianos

1 cebolla

120 gramos de harina integral

50 gramos de queso rallado (opcional)

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Cómo preparar la scarpaccia paso a paso

Cortar los zucchini en rodajas bien finas y la cebolla en juliana. Colocar las verduras en un colador con sal y dejarlas reposar durante unas dos horas para que eliminen líquido. En un bowl, mezclar la harina con el líquido que soltaron las verduras, un poco de aceite de oliva, pimienta y queso rallado. Incorporar los zucchini y la cebolla y unir toda la preparación. Volcar la mezcla en una fuente aceitada o con papel manteca, formando una capa fina. Cocinar en horno fuerte, a 220 grados, durante unos 40 minutos hasta que quede bien dorada y crocante.

El truco para que quede perfecta

El secreto de la scarpaccia está en quitarle la mayor cantidad posible de líquido a los zapallitos antes de cocinarla. Esto permite lograr una textura más firme y crocante.

Variantes para cambiar la receta

Reemplazar parte de la harina por polenta para una textura más crocante.

Agregar polvo de hornear para que quede más alta y aireada.

Sumar otras verduras crudas cortadas finas, como zanahoria o morrón.

Liviana, sabrosa y fácil de hacer, la scarpaccia italiana es una alternativa ideal para quienes buscan recetas simples con ingredientes cotidianos.