Clásicas y rendidoras: cómo hacer tortitas negras caseras con sabor a panadería

Las tortitas negras son una de esas delicias simples que atraviesan generaciones. Presentes en panaderías de todo el país, combinan una base de masa suave con una cobertura dulce y crocante que las vuelve irresistibles. Prepararlas en casa no solo es posible, sino también económico y práctico.

A continuación, una guía paso a paso para lograr tortitas negras bien esponjosas por dentro y con ese clásico topping oscuro y brillante.

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina 000

10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)

250 ml de leche tibia

80 g de azúcar

1 huevo

80 g de manteca (mantequilla)

1 pizca de sal

Para la cobertura:

150 g de azúcar negra (o mezcla de azúcar común con melaza)

1 cucharada de harina

1 cucharadita de esencia de vainilla

Agua, cantidad necesaria

Paso a paso

1. Activar la levadura

En un recipiente, mezclar la levadura con un poco de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar unos 10 minutos hasta que espume.

2. Preparar la masa

En un bowl grande, colocar la harina, el azúcar y la sal. Agregar el huevo, la manteca derretida y la levadura activada. Incorporar de a poco la leche tibia y amasar hasta obtener una masa suave y homogénea.

3. Dejar leudar

Tapar la masa y dejarla reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su volumen.

4. Formar las tortitas

Estirar la masa con un palo de amasar hasta que tenga unos 2 cm de espesor. Cortar en rectángulos o círculos y colocarlos en una placa enmantecada.

5. Preparar la cobertura

Mezclar el azúcar negra con la harina, la vainilla y unas cucharadas de agua hasta lograr una pasta espesa.

6. Cubrir y levar nuevamente

Colocar la cobertura sobre cada tortita y dejar reposar unos 20 minutos más.

7. Hornear

Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas en la base y la cobertura firme.

Un clásico que no falla

Ideales para acompañar el mate o el café con leche, las tortitas negras caseras recuperan ese sabor tradicional de panadería de barrio. En ciudades como Viedma y otras localidades de Río Negro, siguen siendo una opción elegida para las meriendas familiares.

Con ingredientes simples y un poco de paciencia, es posible lograr en casa un resultado que nada tiene que envidiarle a las versiones comerciales.