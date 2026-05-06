Clásicas y rendidoras: cómo hacer tortitas negras caseras con sabor a panadería
Un clásico de panadería que también se puede hacer en casa con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo para lograr la cobertura crocante y el interior esponjoso.
Las tortitas negras son una de esas delicias simples que atraviesan generaciones. Presentes en panaderías de todo el país, combinan una base de masa suave con una cobertura dulce y crocante que las vuelve irresistibles. Prepararlas en casa no solo es posible, sino también económico y práctico.
A continuación, una guía paso a paso para lograr tortitas negras bien esponjosas por dentro y con ese clásico topping oscuro y brillante.
Ingredientes
Para la masa:
- 500 g de harina 000
- 10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)
- 250 ml de leche tibia
- 80 g de azúcar
- 1 huevo
- 80 g de manteca (mantequilla)
- 1 pizca de sal
Para la cobertura:
- 150 g de azúcar negra (o mezcla de azúcar común con melaza)
- 1 cucharada de harina
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Agua, cantidad necesaria
Paso a paso
1. Activar la levadura
En un recipiente, mezclar la levadura con un poco de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar unos 10 minutos hasta que espume.
2. Preparar la masa
En un bowl grande, colocar la harina, el azúcar y la sal. Agregar el huevo, la manteca derretida y la levadura activada. Incorporar de a poco la leche tibia y amasar hasta obtener una masa suave y homogénea.
3. Dejar leudar
Tapar la masa y dejarla reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su volumen.
4. Formar las tortitas
Estirar la masa con un palo de amasar hasta que tenga unos 2 cm de espesor. Cortar en rectángulos o círculos y colocarlos en una placa enmantecada.
5. Preparar la cobertura
Mezclar el azúcar negra con la harina, la vainilla y unas cucharadas de agua hasta lograr una pasta espesa.
6. Cubrir y levar nuevamente
Colocar la cobertura sobre cada tortita y dejar reposar unos 20 minutos más.
7. Hornear
Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas en la base y la cobertura firme.
Un clásico que no falla
Ideales para acompañar el mate o el café con leche, las tortitas negras caseras recuperan ese sabor tradicional de panadería de barrio. En ciudades como Viedma y otras localidades de Río Negro, siguen siendo una opción elegida para las meriendas familiares.
Con ingredientes simples y un poco de paciencia, es posible lograr en casa un resultado que nada tiene que envidiarle a las versiones comerciales.
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