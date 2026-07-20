Crumble de manzana y canela sin gluten: la receta fácil con una cubierta irresistiblemente crocante
Con una base de manzanas tiernas, un toque de canela y una cubierta crocante, este crumble sin gluten es ideal para compartir en familia y se prepara con ingredientes simples.
Un postre clásico, fácil de preparar y con una cubierta crocante. Esta versión no contiene gluten y combina el dulzor natural de las manzanas con el aroma de la canela.
Ingredientes para un crumble de manzana perfecto
Para el relleno
- 5 manzanas (preferentemente verdes o una mezcla de verdes y rojas)
- 2 cucharadas de azúcar mascabo o azúcar común
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de maicena
Para el crumble
- 150 g de harina premezcla sin gluten
- 80 g de avena certificada sin gluten
- 100 g de manteca fría, en cubos
- 80 g de azúcar mascabo
- 1 cucharadita de canela
- 1 pizca de sal
- 40 g de nueces picadas (opcional)
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Pelar las manzanas y cortarlas en cubos o láminas finas.
- Mezclarlas con el azúcar, el jugo de limón, la vainilla, la canela y la maicena hasta integrar.
- Colocar la preparación en una fuente apta para horno, previamente enmantecada.
- Para el crumble, mezclar la harina sin gluten, la avena, el azúcar, la canela y la sal.
- Agregar la manteca fría y desmenuzar con las manos o con un mezclador de masa hasta obtener una textura arenosa con pequeños grumos. Incorporar las nueces si se utilizan.
- Distribuir el crumble sobre las manzanas sin presionar.
- Hornear entre 35 y 45 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el relleno burbujee por los bordes.
- Dejar reposar unos 10 minutos antes de servir.
Consejos para que quede perfecto
- Utilizar una combinación de manzanas verdes y rojas aporta un mejor equilibrio entre acidez y dulzor.
- La manteca debe estar bien fría para lograr una cubierta más crocante.
- Si se desea una versión más aromática, agregar una pizca de nuez moscada o jengibre en polvo.
- Puede servirse tibio con helado de crema, crema batida o yogur natural.
Tiempo de preparación: 20 minutos.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Rinde: 6 a 8 porciones.
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