Crumble de manzana y canela sin gluten: la receta fácil con una cubierta irresistiblemente crocante

Receta fácil de crumble de manzana sin gluten con canela. Foto ilustrativa.

Un postre clásico, fácil de preparar y con una cubierta crocante. Esta versión no contiene gluten y combina el dulzor natural de las manzanas con el aroma de la canela.

Ingredientes para un crumble de manzana perfecto

Para el relleno

5 manzanas (preferentemente verdes o una mezcla de verdes y rojas)

2 cucharadas de azúcar mascabo o azúcar común

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de maicena

Para el crumble

150 g de harina premezcla sin gluten

80 g de avena certificada sin gluten

100 g de manteca fría, en cubos

80 g de azúcar mascabo

1 cucharadita de canela

1 pizca de sal

40 g de nueces picadas (opcional)

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C. Pelar las manzanas y cortarlas en cubos o láminas finas. Mezclarlas con el azúcar, el jugo de limón, la vainilla, la canela y la maicena hasta integrar. Colocar la preparación en una fuente apta para horno, previamente enmantecada. Para el crumble, mezclar la harina sin gluten, la avena, el azúcar, la canela y la sal. Agregar la manteca fría y desmenuzar con las manos o con un mezclador de masa hasta obtener una textura arenosa con pequeños grumos. Incorporar las nueces si se utilizan. Distribuir el crumble sobre las manzanas sin presionar. Hornear entre 35 y 45 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el relleno burbujee por los bordes. Dejar reposar unos 10 minutos antes de servir.

Consejos para que quede perfecto

Utilizar una combinación de manzanas verdes y rojas aporta un mejor equilibrio entre acidez y dulzor.

La manteca debe estar bien fría para lograr una cubierta más crocante.

Si se desea una versión más aromática, agregar una pizca de nuez moscada o jengibre en polvo.

Puede servirse tibio con helado de crema, crema batida o yogur natural.

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Rinde: 6 a 8 porciones.