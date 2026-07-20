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Crumble de manzana y canela sin gluten: la receta fácil con una cubierta irresistiblemente crocante

Con una base de manzanas tiernas, un toque de canela y una cubierta crocante, este crumble sin gluten es ideal para compartir en familia y se prepara con ingredientes simples.

Redacción

Por Redacción

Receta fácil de crumble de manzana sin gluten con canela. Foto ilustrativa.

Receta fácil de crumble de manzana sin gluten con canela. Foto ilustrativa.

Un postre clásico, fácil de preparar y con una cubierta crocante. Esta versión no contiene gluten y combina el dulzor natural de las manzanas con el aroma de la canela.

Ingredientes para un crumble de manzana perfecto

Para el relleno

  • 5 manzanas (preferentemente verdes o una mezcla de verdes y rojas)
  • 2 cucharadas de azúcar mascabo o azúcar común
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de maicena

Para el crumble

  • 150 g de harina premezcla sin gluten
  • 80 g de avena certificada sin gluten
  • 100 g de manteca fría, en cubos
  • 80 g de azúcar mascabo
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 pizca de sal
  • 40 g de nueces picadas (opcional)

Preparación

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Pelar las manzanas y cortarlas en cubos o láminas finas.
  3. Mezclarlas con el azúcar, el jugo de limón, la vainilla, la canela y la maicena hasta integrar.
  4. Colocar la preparación en una fuente apta para horno, previamente enmantecada.
  5. Para el crumble, mezclar la harina sin gluten, la avena, el azúcar, la canela y la sal.
  6. Agregar la manteca fría y desmenuzar con las manos o con un mezclador de masa hasta obtener una textura arenosa con pequeños grumos. Incorporar las nueces si se utilizan.
  7. Distribuir el crumble sobre las manzanas sin presionar.
  8. Hornear entre 35 y 45 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el relleno burbujee por los bordes.
  9. Dejar reposar unos 10 minutos antes de servir.

Consejos para que quede perfecto

  • Utilizar una combinación de manzanas verdes y rojas aporta un mejor equilibrio entre acidez y dulzor.
  • La manteca debe estar bien fría para lograr una cubierta más crocante.
  • Si se desea una versión más aromática, agregar una pizca de nuez moscada o jengibre en polvo.
  • Puede servirse tibio con helado de crema, crema batida o yogur natural.

Tiempo de preparación: 20 minutos.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Rinde: 6 a 8 porciones.


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Un postre clásico, fácil de preparar y con una cubierta crocante. Esta versión no contiene gluten y combina el dulzor natural de las manzanas con el aroma de la canela.

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