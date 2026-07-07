Waffles proteicos: la receta fácil para un desayuno saludable y con alto contenido de proteínas

Los waffles proteicos se convirtieron en una de las opciones favoritas para quienes buscan un desayuno o una merienda equilibrada. Son fáciles de preparar, aportan una buena cantidad de proteínas y pueden adaptarse a distintos objetivos alimentarios, desde ganar masa muscular hasta controlar el apetito o reducir el consumo de harinas refinadas.

A diferencia de los waffles tradicionales, esta versión incorpora ingredientes con mayor valor nutricional, como huevos, yogur griego o proteína en polvo, lo que ayuda a aumentar la saciedad y mantener niveles de energía estables durante la mañana.

¿Por qué elegir waffles proteicos?

Las proteínas cumplen un papel fundamental en la alimentación porque participan en la formación y reparación de tejidos, contribuyen al mantenimiento de la masa muscular y generan una sensación de saciedad más prolongada que los carbohidratos simples.

Combinados con frutas frescas y grasas saludables, los waffles proteicos forman un desayuno completo que aporta energía sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de azúcar.

Receta de waffles proteicos

Ingredientes

2 huevos.

150 gramos de yogur griego natural.

60 gramos de avena molida o harina de avena.

30 gramos de proteína en polvo sabor vainilla (opcional).

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Canela a gusto.

Endulzante apto para cocinar, si se desea.

Paso a paso

Colocar todos los ingredientes en una licuadora o procesadora. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Precalentar la waflera y engrasarla ligeramente. Verter una porción de la mezcla. Cocinar entre 3 y 5 minutos, hasta que los waffles estén dorados. Servir calientes.

¿Con qué acompañarlos?

Para potenciar el valor nutricional, se pueden servir con:

Yogur griego natural.

Frutillas, arándanos o banana.

Mantequilla de maní o de almendras.

Nueces o almendras picadas.

Semillas de chía o lino.

Canela.

Un hilo de miel, si no se busca reducir el consumo de azúcar.

Consejos para que queden más esponjosos