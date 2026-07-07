Waffles proteicos: la receta fácil para un desayuno saludable y con alto contenido de proteínas
Los waffles proteicos son una alternativa saludable al desayuno tradicional. Con ingredientes simples y un alto aporte de proteínas, ayudan a generar mayor saciedad y se preparan en pocos minutos.
Los waffles proteicos se convirtieron en una de las opciones favoritas para quienes buscan un desayuno o una merienda equilibrada. Son fáciles de preparar, aportan una buena cantidad de proteínas y pueden adaptarse a distintos objetivos alimentarios, desde ganar masa muscular hasta controlar el apetito o reducir el consumo de harinas refinadas.
A diferencia de los waffles tradicionales, esta versión incorpora ingredientes con mayor valor nutricional, como huevos, yogur griego o proteína en polvo, lo que ayuda a aumentar la saciedad y mantener niveles de energía estables durante la mañana.
¿Por qué elegir waffles proteicos?
Las proteínas cumplen un papel fundamental en la alimentación porque participan en la formación y reparación de tejidos, contribuyen al mantenimiento de la masa muscular y generan una sensación de saciedad más prolongada que los carbohidratos simples.
Combinados con frutas frescas y grasas saludables, los waffles proteicos forman un desayuno completo que aporta energía sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de azúcar.
Receta de waffles proteicos
Ingredientes
- 2 huevos.
- 150 gramos de yogur griego natural.
- 60 gramos de avena molida o harina de avena.
- 30 gramos de proteína en polvo sabor vainilla (opcional).
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Canela a gusto.
- Endulzante apto para cocinar, si se desea.
Paso a paso
- Colocar todos los ingredientes en una licuadora o procesadora.
- Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Precalentar la waflera y engrasarla ligeramente.
- Verter una porción de la mezcla.
- Cocinar entre 3 y 5 minutos, hasta que los waffles estén dorados.
- Servir calientes.
¿Con qué acompañarlos?
Para potenciar el valor nutricional, se pueden servir con:
- Yogur griego natural.
- Frutillas, arándanos o banana.
- Mantequilla de maní o de almendras.
- Nueces o almendras picadas.
- Semillas de chía o lino.
- Canela.
- Un hilo de miel, si no se busca reducir el consumo de azúcar.
Consejos para que queden más esponjosos
- No mezclar la preparación más de lo necesario.
- Dejar reposar la masa cinco minutos antes de cocinar.
- Cocinar hasta que dejen de salir vapores de la waflera.
- Evitar abrir la tapa antes de tiempo para que no se rompan.
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