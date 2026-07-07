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Waffles proteicos: la receta fácil para un desayuno saludable y con alto contenido de proteínas

Los waffles proteicos son una alternativa saludable al desayuno tradicional. Con ingredientes simples y un alto aporte de proteínas, ayudan a generar mayor saciedad y se preparan en pocos minutos.

Redacción

Por Redacción

Los waffles proteicos se convirtieron en una de las opciones favoritas para quienes buscan un desayuno o una merienda equilibrada. Son fáciles de preparar, aportan una buena cantidad de proteínas y pueden adaptarse a distintos objetivos alimentarios, desde ganar masa muscular hasta controlar el apetito o reducir el consumo de harinas refinadas.

A diferencia de los waffles tradicionales, esta versión incorpora ingredientes con mayor valor nutricional, como huevos, yogur griego o proteína en polvo, lo que ayuda a aumentar la saciedad y mantener niveles de energía estables durante la mañana.

¿Por qué elegir waffles proteicos?

Las proteínas cumplen un papel fundamental en la alimentación porque participan en la formación y reparación de tejidos, contribuyen al mantenimiento de la masa muscular y generan una sensación de saciedad más prolongada que los carbohidratos simples.

Combinados con frutas frescas y grasas saludables, los waffles proteicos forman un desayuno completo que aporta energía sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de azúcar.

Receta de waffles proteicos

Ingredientes

  • 2 huevos.
  • 150 gramos de yogur griego natural.
  • 60 gramos de avena molida o harina de avena.
  • 30 gramos de proteína en polvo sabor vainilla (opcional).
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Canela a gusto.
  • Endulzante apto para cocinar, si se desea.

Paso a paso

  1. Colocar todos los ingredientes en una licuadora o procesadora.
  2. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  3. Precalentar la waflera y engrasarla ligeramente.
  4. Verter una porción de la mezcla.
  5. Cocinar entre 3 y 5 minutos, hasta que los waffles estén dorados.
  6. Servir calientes.

¿Con qué acompañarlos?

Para potenciar el valor nutricional, se pueden servir con:

  • Yogur griego natural.
  • Frutillas, arándanos o banana.
  • Mantequilla de maní o de almendras.
  • Nueces o almendras picadas.
  • Semillas de chía o lino.
  • Canela.
  • Un hilo de miel, si no se busca reducir el consumo de azúcar.

Consejos para que queden más esponjosos

  • No mezclar la preparación más de lo necesario.
  • Dejar reposar la masa cinco minutos antes de cocinar.
  • Cocinar hasta que dejen de salir vapores de la waflera.
  • Evitar abrir la tapa antes de tiempo para que no se rompan.

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Cómo hacer

desayuno

proteína

Receta fácil

Los waffles proteicos se convirtieron en una de las opciones favoritas para quienes buscan un desayuno o una merienda equilibrada. Son fáciles de preparar, aportan una buena cantidad de proteínas y pueden adaptarse a distintos objetivos alimentarios, desde ganar masa muscular hasta controlar el apetito o reducir el consumo de harinas refinadas.

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