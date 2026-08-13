Cuándo es el Día del Niño en Argentina y por qué cae en un feriado largo: fin de semana XL para celebrar

Hoy y mañana esperan remontar las ventas por el Día de las Infancias. Foto: Cecilia Maletti.

El calendario oficial de festejos ya tiene fecha confirmada y llega con un beneficio extra para la organización familiar. Este año, el Día del Niño en Argentina se celebrará el domingo 16 de agosto de 2026.

La confirmación proviene de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), entidad que regula el cronograma de la festividad en el país. La edición de este año suma una particularidad estratégica: al celebrarse el tercer domingo de agosto, empalma de manera directa con el feriado nacional del lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín), configurando un fin de semana largo de tres días consecutivos.

El cambio de fecha y el debate por la denominación

Tradicionalmente, la celebración se ubicaba el segundo domingo del mes. Sin embargo, a partir del Decreto 562/2025, la fecha quedó establecida formalmente para el tercer domingo de agosto, un ajuste organizativo que este año favorece al turismo interno y al comercio de cercanía por el feriado adyacente.

En el plano institucional, la denominación de la jornada también registró modificaciones recientes:

Día de las Infancias (2020): nombre impulsado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para promover una mirada inclusiva.

nombre impulsado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para promover una mirada inclusiva. Día del Niño (Desde 2025): se restituyó de manera oficial el nombre histórico original en todos los organismos del Estado y la gráfica comercial.

Un origen que combina derechos globales y la industria del juguete

La historia de esta jornada en el país se remonta a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a sus Estados miembros fijar una fecha anual dedicada a promover los derechos fundamentales de las infancias.

En respuesta a ese llamado internacional, la CAIJ propuso formalizar un día en el calendario argentino, integrando la concientización sobre los derechos infantiles con el impulso al mercado del juego, los espectáculos y el entretenimiento.

Las fechas del festejo en el mapa internacional: