Dejar un plato con sal gruesa en el living: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

En los últimos años, cada vez más personas adoptan rituales simples de limpieza energética para armonizar sus hogares. Uno de los más populares es dejar un plato con sal gruesa en el living, una técnica tradicional que se utiliza para absorber energías densas y renovar el ambiente.

¿Para qué sirve dejar un plato con sal gruesa en el living?

Absorber energías negativas:

En prácticas de limpieza espiritual, la sal gruesa actúa como un “imán” que retiene vibraciones bajas, tensiones acumuladas y energías provenientes de discusiones, visitas cargadas o situaciones estresantes.

Purificar y armonizar el ambiente:

Se cree que ayuda a restablecer la calma, mejorar el ánimo y generar una sensación de frescura y orden en el espacio.

Reducir el “ambiente pesado”:

Cuando el hogar se siente cargado o sin circulación de energía, la sal funciona como un elemento de descarga y limpieza pasiva.

¿Cómo se recomienda hacerlo?

Colocar un plato o cuenco blanco (preferentemente de cerámica o vidrio). Cubrirlo con sal gruesa, sin mezclarla con otros elementos. Ubicarlo en el living o ambiente principal, en un rincón discreto pero abierto. Dejarlo entre 24 y 72 horas. Descartar la sal (nunca reutilizarla) y reemplazarla si se desea continuar con el ritual.

¿Qué tener en cuenta?