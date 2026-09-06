Domingo de reset: 7 cosas simples que podés hacer hoy para empezar mejor la semana

El domingo puede ser mucho más que el último día del fin de semana. Con algunos cambios simples, también puede convertirse en un momento para bajar el ritmo, ordenar algunas cosas y preparar la cabeza para los días que vienen.

No hace falta dedicar toda la tarde a limpiar la casa ni armar una planificación perfecta. A veces, pequeños gestos alcanzan para que el lunes encuentre todo un poco más encaminado.

1. Ordená un espacio de la casa

No hace falta hacer una limpieza general. Elegí un lugar que uses mucho durante la semana: la cocina, el dormitorio, el escritorio o el living.

Guardar lo que quedó dando vueltas, tirar papeles innecesarios y dejar las superficies despejadas puede generar una sensación inmediata de orden.

2. Dejá preparada la ropa del lunes

Parece un detalle menor, pero elegir qué ponerse la noche anterior evita una decisión más para la mañana.

También podés dejar preparados los zapatos, la cartera, la mochila o todo aquello que necesitás llevar al trabajo.

3. Revisá rápidamente la semana

Antes de que termine el domingo, mirá qué compromisos tenés durante los próximos días.

Reuniones, turnos, actividades, trámites o eventos importantes. No hace falta llenar una agenda de tareas: alcanza con tener una idea general de lo que viene.

4. Prepará algo para comer

Una de las formas más sencillas de hacer más llevadero el comienzo de la semana es adelantar alguna comida.

Podés cocinar una preparación que dure varios días, lavar y cortar verduras, dejar listo un desayuno o simplemente revisar qué tenés disponible en la heladera.

Así, el lunes no empieza con la pregunta de siempre: “¿Qué comemos?”.

5. Alejate un rato del celular

El domingo también puede servir para bajar la cantidad de estímulos.

Dejar el teléfono durante un rato, apagar las notificaciones o simplemente pasar una hora sin mirar redes sociales puede ayudar a cortar con el ritmo de la semana.

No se trata de desconectarse durante todo el día, sino de recuperar un momento sin pantallas.

6. Hacé algo que realmente disfrutes

Preparar algo rico, salir a caminar, leer, escuchar música, mirar una película o tomar unos mates tranquilos también forma parte de preparar la semana.

El descanso no debería sentirse como otra tarea pendiente. Reservar un rato para hacer algo por placer puede ayudar a cerrar el fin de semana de otra manera.

7. No intentes resolver toda la semana el domingo

Quizás sea el punto más importante.

Organizarse no significa llenar el domingo de pendientes para llegar al lunes con todo absolutamente resuelto. Algunas cosas pueden esperar.

La idea es dejar encaminado lo necesario, descansar y permitir que la nueva semana empiece sin la sensación de que ya llegamos tarde.