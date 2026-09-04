El nuevo ritual del domingo que busca empezar la semana con menos estrés

El ritual del domingo que ayuda a empezar la semana con menos estrés. Foto ilustrativa.

El domingo suele ser ese momento de la semana en el que aparece la sensación de que el fin de semana se termina demasiado rápido. Pero también puede convertirse en una oportunidad para ordenar algunas cosas antes de que comience una nueva semana.

En los últimos años ganó popularidad una rutina conocida como «Sunday reset» o reinicio del domingo, que propone dedicar entre 30 minutos y un par de horas a pequeñas tareas que ayuden a despejar la casa, organizar pendientes y dejar preparados algunos aspectos de los días siguientes.

La idea no es hacer una limpieza profunda ni convertir el domingo en otro día de obligaciones. Por el contrario, se trata de hacer pequeñas tareas de manera anticipada para evitar acumularlas durante la semana.

¿En qué consiste el «Sunday reset»?

No existe una lista única. Cada persona puede adaptar el ritual a sus necesidades, pero hay algunas actividades que se repiten.

1. Ordenar los espacios principales

No hace falta limpiar toda la casa. Una buena opción es concentrarse en los lugares que más se utilizan, como la cocina, el living y el dormitorio.

Guardar lo que quedó fuera de lugar, despejar las superficies y dejar la cocina ordenada puede hacer que el lunes comience con una sensación diferente.

2. Revisar la agenda

Antes de terminar el domingo, conviene mirar qué compromisos hay durante la semana: reuniones, turnos, compras, actividades familiares o trámites.

Anotarlos permite tener una visión general de los próximos días y evitar olvidos.

3. Planificar algunas comidas

Una de las partes más prácticas del ritual es pensar qué se va a comer durante la semana.

No es necesario preparar siete platos diferentes. Se pueden dejar listas algunas verduras, cocinar arroz, preparar una salsa, lavar frutas o adelantar una comida para el lunes.

Esto permite reducir el tiempo que se dedica a cocinar cuando la semana ya está en marcha.

4. Preparar la ropa

Revisar qué se va a usar durante los primeros días de la semana también puede ahorrar tiempo por la mañana.

Una alternativa sencilla es dejar armados uno o dos conjuntos o, al menos, verificar que la ropa necesaria esté limpia y disponible.

5. Hacer una lista corta de pendientes

En lugar de intentar recordar todo, el domingo puede ser un buen momento para anotar las tareas importantes de la semana.

La clave está en no llenar la lista de obligaciones. Elegir tres o cuatro prioridades puede ser mucho más útil que elaborar una lista interminable.

Un ritual que no debería convertirse en otra obligación

Una de las claves del Sunday reset es que no tiene que ocupar todo el domingo. La intención es facilitar la semana, no sacrificar el descanso.

Por eso, algunas personas pueden necesitar 20 minutos y otras una hora. Incluso se puede elegir solamente una actividad: ordenar la cocina, planificar las comidas o preparar la agenda.

El objetivo es llegar al lunes con algunas decisiones ya tomadas y con menos cosas pendientes de resolver a primera hora.

La versión de 30 minutos

Para quienes no quieren dedicar demasiado tiempo, el ritual puede reducirse a una pequeña rutina:

10 minutos: ordenar la cocina y los espacios principales.

ordenar la cocina y los espacios principales. 5 minutos: revisar la agenda de la semana.

revisar la agenda de la semana. 5 minutos: hacer una lista de compras.

hacer una lista de compras. 5 minutos: pensar las comidas de los primeros días.

pensar las comidas de los primeros días. 5 minutos: preparar ropa y bolso para el lunes.

Después, el resto del domingo queda libre para descansar, salir, cocinar algo rico o simplemente no hacer nada.