Donas rellenas y bañadas en caramelo: una receta irresistible para la merienda

Las donas son uno de esos clásicos que siempre encuentran un lugar en la mesa dulce. Esta vez, la propuesta suma un doble atractivo: un relleno cremoso en el interior y una cobertura de caramelo que aporta sabor y una textura irresistible.

La masa queda tierna y aireada, mientras que el baño de caramelo forma una fina capa dulce en la superficie. Se pueden preparar para una merienda especial, una reunión familiar o simplemente para darse un gusto durante el fin de semana.

Ingredientes

500 g de harina 0000

70 g de azúcar

10 g de levadura seca

2 huevos

200 ml de leche tibia

60 g de manteca

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Aceite para freír

Para el relleno

300 g de dulce de leche repostero

100 g de crema de leche

Para el caramelo

200 g de azúcar

50 ml de agua

30 g de manteca

80 ml de crema de leche caliente

1 pizca de sal

Preparación

1. Preparar la masa

En un bowl colocar la leche tibia, la levadura y una cucharadita del azúcar. Mezclar y dejar reposar unos 10 minutos, hasta que la levadura comience a formar espuma.

Agregar los huevos, el resto del azúcar, la esencia de vainilla y la manteca derretida. Incorporar de a poco la harina junto con la sal.

Amasar durante unos 8 a 10 minutos, hasta obtener una masa suave y elástica que no se pegue demasiado en las manos.

Cubrir y dejar levar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su volumen.

2. Formar las donas

Desgasificar suavemente la masa y estirarla hasta obtener un espesor de aproximadamente 1,5 centímetros.

Cortar discos de unos 8 centímetros de diámetro. Como estas donas serán rellenas, no es necesario hacerles el agujero central.

Colocarlas sobre una superficie enharinada, cubrirlas y dejarlas levar nuevamente durante 30 a 40 minutos.

3. Freír

Calentar abundante aceite a fuego medio. Freír las donas de a pocas unidades, aproximadamente 2 minutos por lado, hasta que estén doradas.

Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

4. Rellenar

Mezclar el dulce de leche repostero con la crema hasta obtener una preparación suave y cremosa.

Colocar el relleno en una manga pastelera. Hacer un pequeño corte lateral en cada dona y rellenar generosamente.

5. Preparar el caramelo

Colocar el azúcar y el agua en una sartén o cacerola. Cocinar a fuego medio sin revolver hasta que el azúcar se disuelva y tome un color dorado.

Retirar momentáneamente del fuego y agregar la crema caliente de a poco, con mucho cuidado porque la preparación puede burbujear intensamente.

Incorporar la manteca y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener un caramelo liso.

6. Bañar las donas

Dejar que el caramelo baje ligeramente su temperatura, pero sin permitir que se endurezca.

Sumergir la parte superior de cada dona en el caramelo y colocar sobre una rejilla o papel manteca.

Dejar reposar unos minutos hasta que la cobertura se enfríe y forme una capa brillante y ligeramente firme.

Tip: Para un acabado todavía más tentador, se pueden agregar por encima nueces o maní picado antes de que el caramelo se enfríe.