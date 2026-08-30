Alfajores de maicena sin gluten: la receta clásica, tierna y fácil para preparar en casa

Los alfajores de maicena son uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Su textura delicada, el sabor de la vainilla y el infaltable dulce de leche los convierten en una opción perfecta para acompañar unos mates, el café o disfrutar como algo dulce durante la tarde.

Además, prepararlos en casa es más sencillo de lo que parece. En esta versión sin gluten, la tradicional harina de trigo queda completamente afuera y la maicena se convierte en la protagonista de una masa liviana y tierna.

Ingredientes

200 gramos de almidón de maíz (maicena)

100 gramos de premezcla sin gluten

100 gramos de manteca

100 gramos de azúcar impalpable

2 yemas

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

Ralladura de 1/2 limón

Dulce de leche repostero, cantidad necesaria

Coco rallado, cantidad necesaria

Cómo hacerlos

1. Preparar la masa.

Batir la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar impalpable hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar las yemas y el huevo, y perfumar con la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

2. Incorporar los secos.

Tamizar la maicena, la premezcla sin gluten y el polvo de hornear. Agregarlos de a poco a la preparación anterior y unir con las manos, sin amasar demasiado.

La masa debe quedar suave y apenas húmeda, pero sin pegarse en las manos. Si fuera necesario, se puede agregar una pequeña cantidad extra de premezcla.

3. Enfriar.

Formar un bollo, envolverlo y llevarlo a la heladera durante unos 30 minutos. Este paso ayuda a que la masa tome consistencia y sea más fácil de estirar.

4. Cortar las tapas.

Estirar la masa sobre una superficie espolvoreada con maicena hasta alcanzar aproximadamente medio centímetro de espesor. Cortar círculos con un cortante de 5 a 6 centímetros.

Colocar las tapas sobre una placa para horno previamente enmantecada o cubierta con papel manteca.

5. Hornear.

Cocinar en horno precalentado a 170 °C durante unos 8 a 10 minutos. Las tapas deben quedar cocidas, pero sin dorarse demasiado. Una de las características de los alfajores de maicena es que conservan su color claro.

Dejar enfriar completamente antes de armarlos.

6. Rellenar y terminar.

Colocar una generosa cantidad de dulce de leche repostero sobre una de las tapas y cubrir con otra, haciendo una leve presión para que el relleno llegue hasta los bordes.

Finalmente, pasar los bordes por coco rallado y servir.

El secreto para que queden bien tiernos

Para conseguir alfajores que se deshagan en la boca es importante no trabajar demasiado la masa y respetar el tiempo de frío. También es fundamental evitar una cocción excesiva: si las tapas toman demasiado color, pueden quedar secas.

Para una preparación apta para personas celíacas, todos los ingredientes deben estar identificados con el logo SIN TACC y es necesario evitar la contaminación cruzada durante la elaboración.