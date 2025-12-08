Llegó Shakira a Argentina: la guía completa con horarios, accesos y la lista de objetos prohibidos para Vélez

Shakira agotó las entradas para sus dos fechas en nuestro país.-

La espera de los fanáticos terminó: la megaestrella internacional Shakira ya está en Argentina para dar el primero de sus tres shows en el Estadio Vélez, marcando el explosivo cierre de su gira «Las mujeres ya no lloran World Tour. Estoy Aquí».

Con todas las localidades agotadas para sus presentaciones en la capital, la productora Fénix Entertainment difundió el cronograma detallado para los miles de seguidores que se movilizan.

La cantante actuará el 8, 9 y 11 de diciembre en Buenos Aires, antes de seguir con dos fechas más en Córdoba (14 y 15 de diciembre en el Estadio Mario Kempes).

Show de Shakira en Velez: horarios clave y la telonera que calienta la previa

El factor tiempo es crítico para ingresar al Estadio Vélez sin problemas. La organización pide máxima atención a los horarios para asegurar que todos los asistentes puedan disfrutar del show principal sin demoras.

Evento Horario Detalle Apertura de Puertas 17:00 hs. Se habilitan los seis accesos. ¡Llegá temprano! Show Telonera 19:15 hs. Ángela Torres será la encargada de preparar a la audiencia para la estrella. Shakira en Escena 21:00 hs. Comienza el concierto de la superestrella colombiana.

Mapa de Ingreso: tu acceso rápido depende de la entrada

La productora compartió un mapa de accesos que es fundamental revisar. La clave es identificar tu puerta de ingreso de acuerdo con la localidad que figura en tu ticket.

Puertas Habilitadas: Hay seis puertas diferentes asignadas según la ubicación (Platea, Campo, etc.).

Hay diferentes asignadas según la ubicación (Platea, Campo, etc.). Recomendación: Evitá aglomeraciones. Revisá tu ticket antes de salir para ir directamente a la puerta correcta y acelerar el ingreso al estadio.

Alerta Consumo: el mate y el selfie stick quedan afuera

Un punto crucial es la lista de restricciones de seguridad. Los asistentes deben saber que la organización será estricta, y esto incluye objetos que son habituales en el público argentino.

Si viajás para el show, recordá que no se permite el ingreso de: