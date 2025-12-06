Las chicas de la culpa: quién es el actor invitado al segundo especial de El Trece
El grupo humorístico más convocante de la escena teatral, compuesto por Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias, recibirá a un actor en su segunda emisión.
El ciclo de humor “Las Chicas de la Culpa” vuelve a la pantalla de eltrece este fin de semana con su segundo especial, nuevamente protagonizado por Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias. En esta nueva emisión, el grupo recibirá a un invitado especial.
El invitado de este segundo programa será el actor Esteban Lamothe.
Fecha y horario
El especial se emitirá el domingo 7 de diciembre, a las 21 horas, por la pantalla de eltrece.
El ciclo propone trasladar a la televisión la química y el humor sin filtros del fenómeno teatral, con una combinación de entrevistas, juegos, improvisación y una mirada irreverente sobre la vida cotidiana y los vínculos.
NA
Comentarios