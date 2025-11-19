Fiesta de la Confluencia 2026: Trueno, FMK y Luck Ra entre los artistas confirmados para el gran festival de Neuquén

Trueno y FMK confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén.

La Fiesta de la Confluencia 2026 ya se palpita en Neuquén. En exclusiva a Diario RÍO NEGRO, desde el municipio confirmaron algunos de los artistas que serán parte del festival más convocante de la Patagonia. Conocé acá quienes acompañan a Trueno y FMK en el line up.

Conocé el line up de la Fiesta de la Confluencia 2026: Trueno y FMK encabezan el festival en febrero

La Fiesta de la Confluencia 2026 ya tiene su fecha confirmada, será del 5 al 8 de febrero en la tan conocida Isla 132 de Neuquén. Allí, decenas de artistas y miles de turistas disfrutarán a pleno de uno de los festivales más convocantes del país.

El evento se organiza con un modelo de «costo cero» para el municipio, ya que toda la estructura (escenarios, sonido, logística y seguridad) se financia exclusivamente a través de patrocinadores privados, productoras y acuerdos comerciales, sin usar fondos del presupuesto municipal.

«La municipalidad ha licitado la contratación y la realización de la fiesta, es decir, no paga artistas», explicó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete.

Uno a uno: quiénes son los artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el municipio de Neuquén confirmó que Trueno y FMK serán parte de la grilla de artistas principales de la Fiesta de la Confluencia 2026.

Estos se suman a los anunciados previamente:

Luck Ra

La Bersuit Vergarabat

La Beriso.

El resto del line up se conocerá a fines de noviembre, durante la presentación oficial del festival más convocante de la Patagonia en Buenos Aires. Misma modalidad que se utilizó años atrás para posicionar el evento en la agenda turística nacional.