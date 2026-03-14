Marzo dura 80 días: la razón psicológica por la que este mes se siente tan largo

Muchas personas sienten que marzo es uno de los meses más intensos del año. La vuelta a la rutina, el trabajo, las clases y las nuevas obligaciones generan una sobrecarga mental que puede provocar cansancio, ansiedad o irritabilidad.

Aunque el calendario marca que el año comienza el 1 de enero, para muchas personas la sensación es distinta: el verdadero inicio del año ocurre en marzo. Con el fin del verano, el regreso a la rutina laboral, las clases y la reorganización de la vida cotidiana, el cambio puede sentirse abrupto.

Por eso no es raro escuchar frases como “marzo dura 80 días”, una forma de describir la intensidad que muchas personas experimentan durante estas semanas.

La carga mental que aparece cuando termina el verano

Según explican desde Somos RESMA®, una Red de Profesionales de Salud Mental de Argentina, este fenómeno tiene relación con lo que en psicología se conoce como carga mental.

Se trata de un peso invisible que aparece cuando una persona debe planificar, recordar y gestionar múltiples responsabilidades al mismo tiempo, desde el trabajo hasta la organización familiar.

En marzo, muchas de esas tareas reaparecen de golpe: horarios, reuniones, actividades escolares, pagos, proyectos laborales y nuevas metas para el año.

El cerebro necesita tiempo para adaptarse

El cambio de ritmo entre el verano y el inicio de la rutina también implica un esfuerzo psicológico importante.

De acuerdo con especialistas en salud mental, el cerebro debe pasar rápidamente de un modo más relajado a una dinámica de exigencia constante, algo que puede generar una sensación de sobrecarga.

Durante este proceso es común experimentar:

cansancio persistente

irritabilidad

dificultad para concentrarse

sensación de ansiedad por todo lo que hay que hacer

El error de querer empezar el año “perfecto”

Otro factor que suele intensificar la sensación de agotamiento es la presión por comenzar el año con una rutina ideal.

Muchas personas sienten que en marzo deberían retomar el ejercicio, mejorar la alimentación, rendir al máximo en el trabajo y cumplir con todas las responsabilidades familiares al mismo tiempo.

Según los especialistas, esta exigencia excesiva puede generar estrés y agotamiento temprano, lo que en psicología se conoce como burnout.

Cómo atravesar marzo sin agotarse

Desde Somos RESMA® recomiendan aplicar estrategias simples para reducir la presión que aparece durante este período de adaptación.

Entre los consejos más útiles aparecen:

Organizar semana a semana , en lugar de planificar todo el año de una vez.

, en lugar de planificar todo el año de una vez. Bajar el nivel de exigencia y aceptar que no todo debe salir perfecto.

y aceptar que no todo debe salir perfecto. Cuidar la energía social, evitando compromisos innecesarios.

Estas pequeñas decisiones ayudan a atravesar el inicio del año con mayor equilibrio.

Ser más amables con nuestros propios tiempos

Los especialistas señalan que el cansancio o la ansiedad que muchas personas sienten en marzo no es una falla personal, sino una reacción natural frente a un cambio brusco de rutina.

Entender este proceso desde la salud mental implica darle al cuerpo y a la mente el tiempo necesario para adaptarse.

Porque, aunque marzo pueda sentirse como un mes interminable, la adaptación también forma parte del comienzo de un nuevo ciclo.