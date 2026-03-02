Primeros Auxilios Psicológicos, una mano tendida en tiempos de crisis: cómo ayudar en eventos traumáticos

A lo largo de la vida, las personas enfrentamos acontecimientos que pueden afectar la salud física o mental. Basta con transitar la vida cotidiana: muchas veces no hay terremotos pero sí “micro desastres” o eventos traumáticos.

Desde catástrofes naturales como incendios, inundaciones, pérdida de seres queridos, hasta un accidente de tránsito, o situación de violencia; los sucesos imprevistos impactan física y mentalmente a las personas involucradas. En el momento, se sobrevive al estrés y la situación de emergencia, pero los padecimientos pueden reflotar a futuro.

El primer error es creer que para ayudar es suficiente con «ser bueno». La ciencia demuestra que esta idea es equivocada. Sin técnica ni conocimientos, se puede estorbar más que aliviar. Existen herramientas para dejar de ser un espectador asustado y convertirse en un agente de calma en medio del caos, una de ellas es la formación en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP).

Mabel Dell´Orfano, médica psiquiatra y docente de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), es la directora de la diplomatura de “Primeros Auxilios Psicológicos” que se dictará desde el 28 de marzo en la Facultad de Medicina y que ya cuenta con 230 preinscriptos.

En una entrevista con Diario RÍO NEGRO, la profesional explica de qué se trata, fundamental en tiempos de crisis y auge de demanda en servicios de Salud Mental. “Los Primeros Auxilios Psicológicos son una herramienta útil para minimizar el impacto negativo en los eventos traumáticos”, asegura.

“Se trata de una ayuda inmediata, con intervenciones breves y puntuales ante el evento traumático (…) Ayudan a estabilizar emocional, social y físicamente a la persona y, sobre todo, también la conducta”, explica la psiquiatra.

Mabel Dell’Orfano, médica psiquiatra en Río Negro.

«Los Primeros Auxilios Psicológicos ayudan a superar la crisis en lo inmediato para poder prevenir secuelas como el estrés postraumático, la ansiedad y también la depresión”. Mabel Dell’Orfano, médica psiquiatra y docente UNCo.

Primeros Auxilios Psicológicos: errores comunes a la hora de ayudar

“La estrategia de intervención es la escucha activa, empática, la información y la orientación, el apoyo emocional y físico, la validación emocional, es decir, reconocer que la persona está mal, no decirle ‘no pasa nada, quédate tranquilo’”, sintetiza la docente de la Facultad de Ciencias Médicas y de Ciencias de la Educación y Psicología.

Los PAP entran en escena en el momento agudo o los primeros días después del hecho. Se utilizan técnicas de relajación, contención y una red de profesionales a los cuales se puede derivar a la persona para una atención terapéutica más prolongada.

Las frases vacías como «No llores», «Todo va a estar bien» o «Sé fuerte» suelen invalidar el dolor ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo, y aumentar la ansiedad. Con herramientas de PAP, se puede acompañar el silencio, dar información clara sin abrumar y ayudar a la persona a dar el siguiente paso.

Ante un shock, dar sermones o consejos largos también es contraproducente. La formación de primeros auxilios psicológicos enseña a dar instrucciones simples y cortas, a escuchar activamente, técnicas de respiración y conexión de la persona con el presente.

“El RCP cardiovascular es reanimar a la persona en el momento. En este caso, sería como un RCP psicológico, mental”, ejemplifica. Existen capacitaciones sobre el tema hace mucho tiempo, no es nuevo. Además, hay una red solidaria de primeros auxilios psicológicos trabajando en los incendios de la Patagonia y también jugó un papel preponderante cuando ocurrieron las inundaciones de Bahía Blanca.

Primeros Auxilios Psicológicos: prevenir secuelas

Los objetivos principales de la primera atención psicológica son: reducir el estrés y la ansiedad inmediata, prevenir o mitigar el desarrollo de trastornos psicológicos a largo plazo, fomentar la resiliencia y la capacidad de afrontamiento y proporcionar un sentido de seguridad y apoyo.

Según Dell´Orfano, ante el suceso traumático, la persona puede quedar bloqueada, disociada, sin contacto con la realidad o no entiende dónde está, qué le pasó. “Cuando eso no es resuelto o acompañado en ese momento puede ser peligroso para la persona o para los demás (…) Muchas veces puede quedar una secuela que se llama estrés postraumático”, explica.

La ciencia demuestra que el modo en que se trata a una persona en las primeras dos horas después de un evento determina, en gran medida, si desarrollará Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) o no.

Este ocurre cuando la persona continúa experimentando ese mismo hecho o evento con las mismas sensaciones, a pesar de haber ocurrido hace mucho tiempo. Eso se conoce como “flashback”.

Primeros Auxilios Psicológicos: de qué se trata la diplomatura

El propósito de la capacitación es brindar una formación integral teórica y práctica en el ámbito universitario sobre psicología de la emergencia y primeros auxilios psicológicos, para intervenir eficazmente en situaciones de crisis, emergencia y catástrofe.

La diplomatura está dirigida a la comunidad en general y tiene una duración de nueve meses, con modalidad híbrida (60% virtual y el 40% híbrido) y prácticas supervisadas. La carga horaria es de 135 horas reloj.

“Va a comenzar el 28 de marzo, el primer encuentro presencial o híbrido es en la Facultad de Ciencias Médicas. Es arancelado, van a tener prácticas, trabajo final, evaluación de cada módulo”, explica la docente.

Algunos conceptos que se adquieren están relacionados con la “psicofisiología del estrés”, qué le pasa al cerebro bajo amenaza; sobre el “autocuidado”, cómo ayudar sin «quemarse» a uno mismo y el “triaje emocional: saber cuándo alguien necesita un psicólogo urgente y cuándo necesita un lugar seguro.

Para obtener más información sobre la diplomatura de extensión hacer click acá.