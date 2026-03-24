Sin ir al gimnasio: 3 ejercicios clave para mejorar la postura en casa

Pasar muchas horas sentado —ya sea por trabajo o estudio— puede traer consecuencias negativas para la salud, especialmente en la espalda. Dolores lumbares, rigidez y una postura encorvada son algunos de los problemas más frecuentes.

Sin embargo, no es necesario ir al gimnasio para corregirlo. Con apenas 10 a 15 minutos por día, se pueden realizar ejercicios simples desde casa que ayudan a mejorar la postura, fortalecer el cuerpo y prevenir molestias.

Según el sitio especializado MedlinePlus, mantener una buena postura no solo mejora la apariencia, sino que es fundamental para evitar lesiones, reducir el dolor y cuidar la columna vertebral a largo plazo.

Por qué es importante cuidar la postura

Los especialistas explican que existen dos tipos de postura:

Postura dinámica : cuando el cuerpo está en movimiento (caminar, correr).

: cuando el cuerpo está en movimiento (caminar, correr). Postura estática: cuando se está sentado o de pie.

Una mala postura sostenida en el tiempo puede provocar:

Desalineación del sistema esquelético

Desgaste de la columna vertebral

Dolores de cuello y espalda

Menor flexibilidad y equilibrio

Por eso, incorporar una rutina breve de ejercicios diarios puede marcar una gran diferencia.

Los 3 ejercicios que podés hacer en casa para mejorar la postura

Plancha (plank): fortalece el core

La plancha es uno de los ejercicios más efectivos para fortalecer el abdomen y la zona media, claves para sostener una buena postura.

Cómo hacerla:

Apoyá los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo

Mantené el cuerpo alineado, sin hundir la cadera

Contraé el abdomen

Sostené entre 20 y 40 segundos

Puente de glúteos: activa la zona lumbar

Este ejercicio ayuda a fortalecer los glúteos y la parte baja de la espalda, fundamentales para mantener una postura correcta.

Cómo hacerlo:

Acostate boca arriba con las rodillas flexionadas

Elevá la cadera formando una línea recta entre hombros y rodillas

Sostené unos segundos

Bajá lentamente

Estiramiento de pecho: corrige la postura encorvada

Ideal para quienes pasan muchas horas sentados, ya que ayuda a abrir el pecho y aliviar la tensión en los hombros.

Cómo hacerlo:

Apoyá un brazo en una pared o marco de la puerta

Girá suavemente el cuerpo en sentido contrario

Mantené entre 20 y 40 segundos

Repetí del otro lado

Cuánto tiempo dedicarle para ver resultados

Los especialistas recomiendan realizar estos ejercicios al menos 5 veces por semana, dedicando entre 10 y 15 minutos diarios.

Incorporar esta rutina no solo mejora la postura, sino que también contribuye a reducir dolores, prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida.