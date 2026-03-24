Sin ir al gimnasio: 3 ejercicios clave para mejorar la postura en casa
Pasar muchas horas sentado puede afectar la espalda y la salud. Tres ejercicios simples para hacer en casa ayudan a mejorar la postura en pocos minutos.
Pasar muchas horas sentado —ya sea por trabajo o estudio— puede traer consecuencias negativas para la salud, especialmente en la espalda. Dolores lumbares, rigidez y una postura encorvada son algunos de los problemas más frecuentes.
Sin embargo, no es necesario ir al gimnasio para corregirlo. Con apenas 10 a 15 minutos por día, se pueden realizar ejercicios simples desde casa que ayudan a mejorar la postura, fortalecer el cuerpo y prevenir molestias.
Según el sitio especializado MedlinePlus, mantener una buena postura no solo mejora la apariencia, sino que es fundamental para evitar lesiones, reducir el dolor y cuidar la columna vertebral a largo plazo.
Por qué es importante cuidar la postura
Los especialistas explican que existen dos tipos de postura:
- Postura dinámica: cuando el cuerpo está en movimiento (caminar, correr).
- Postura estática: cuando se está sentado o de pie.
Una mala postura sostenida en el tiempo puede provocar:
- Desalineación del sistema esquelético
- Desgaste de la columna vertebral
- Dolores de cuello y espalda
- Menor flexibilidad y equilibrio
Por eso, incorporar una rutina breve de ejercicios diarios puede marcar una gran diferencia.
Los 3 ejercicios que podés hacer en casa para mejorar la postura
Plancha (plank): fortalece el core
La plancha es uno de los ejercicios más efectivos para fortalecer el abdomen y la zona media, claves para sostener una buena postura.
Cómo hacerla:
- Apoyá los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo
- Mantené el cuerpo alineado, sin hundir la cadera
- Contraé el abdomen
- Sostené entre 20 y 40 segundos
Puente de glúteos: activa la zona lumbar
Este ejercicio ayuda a fortalecer los glúteos y la parte baja de la espalda, fundamentales para mantener una postura correcta.
Cómo hacerlo:
- Acostate boca arriba con las rodillas flexionadas
- Elevá la cadera formando una línea recta entre hombros y rodillas
- Sostené unos segundos
- Bajá lentamente
Estiramiento de pecho: corrige la postura encorvada
Ideal para quienes pasan muchas horas sentados, ya que ayuda a abrir el pecho y aliviar la tensión en los hombros.
Cómo hacerlo:
- Apoyá un brazo en una pared o marco de la puerta
- Girá suavemente el cuerpo en sentido contrario
- Mantené entre 20 y 40 segundos
- Repetí del otro lado
Cuánto tiempo dedicarle para ver resultados
Los especialistas recomiendan realizar estos ejercicios al menos 5 veces por semana, dedicando entre 10 y 15 minutos diarios.
Incorporar esta rutina no solo mejora la postura, sino que también contribuye a reducir dolores, prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida.
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