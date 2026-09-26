The New York Times eligió las 100 mejores series del siglo XXI y abrió un gran debate: cuál es la mejor

The New York Times elaboró un listado con las 100 mejores series de televisión estrenadas desde el año 2000.

La televisión atravesó una profunda transformación durante las primeras décadas del siglo XXI. La expansión de las plataformas de streaming, el crecimiento de la cantidad de producciones y la incorporación de reconocidos intérpretes del cine a la pantalla chica modificaron el panorama de las ficciones seriadas.

En ese contexto, The New York Times elaboró un listado con las 100 mejores series de televisión estrenadas desde el año 2000, a partir de una consulta a cientos de profesionales vinculados con la industria audiovisual.

Más de 500 especialistas participaron de la selección

La clasificación no fue elaborada únicamente por los críticos del diario. En total, participaron 516 personalidades de la industria, entre actores, creadores y profesionales vinculados a la producción televisiva.

Entre los integrantes del jurado estuvieron actores como Elisabeth Moss, Adam Scott, Bryan Cranston, Rose Byrne, Colman Domingo y Jason Bateman.

También participaron reconocidos creadores como Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe y Noah Hawley.

Cómo se eligieron las mejores series

El listado estableció como principal requisito que las producciones hubieran comenzado a emitirse a partir del 1 de enero de 2000.

Ese criterio dejó afuera a algunas series muy reconocidas que habían comenzado en la década de 1990, aunque continuaron emitiendo episodios durante los primeros años del siglo XXI. Entre ellas quedaron Los Soprano, El ala oeste de la Casa Blanca y Friends.

La convocatoria incluyó series de ficción y basadas en hechos reales, además de programas de entrevistas, concursos y miniseries documentales. No hubo restricciones por idioma o país de origen.

El proceso estuvo coordinado por The Upshot, la división de periodismo de datos de The New York Times, y se desarrolló en tres etapas.

Primero, cada participante podía proponer hasta diez producciones. Luego se realizaron comparaciones directas entre pares de series seleccionadas aleatoriamente, un método que permitió establecer la clasificación mediante análisis cuantitativo.

Además, el equipo incorporó información de JustWatch para conocer la disponibilidad de las producciones en los catálogos digitales.

Breaking Bad quedó en el primer puesto

El primer lugar fue para Breaking Bad, seguida por The Wire y Mad Men.

El cuarto puesto correspondió a Succession, mientras que Fleabag ocupó el quinto lugar.

El top 10 se completó con Game of Thrones, Veep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm y Atlanta.

El vínculo entre las series y la literatura

Otro de los aspectos destacados del listado es la relación entre las producciones televisivas y la literatura.

Según el análisis citado en el material, 14 de las 100 series seleccionadas corresponden a adaptaciones directas de obras impresas, entre novelas, biografías, libros de no ficción, crónicas periodísticas y novelas gráficas.

Entre ellas aparecen Game of Thrones, basada en la saga de George R. R. Martin; Chernobyl, vinculada al libro de testimonios de Svetlana Alexiévich; Normal People, adaptación de la novela de Sally Rooney; y Shōgun, basada en la obra de James Clavell.

También figuran Watchmen, a partir de la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, y The Handmaid’s Tale, basada en la obra de Margaret Atwood.

El vínculo también se produjo en sentido inverso: algunas de las series seleccionadas dieron lugar posteriormente a libros, publicaciones de guiones, fotografías de rodaje y trabajos dedicados al análisis de sus personajes, contextos y tramas.

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