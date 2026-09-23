¿Otra coronación de gloria? Ricardo Darín, División Palermo y Menem van por los Premios Emmy 2026

Los Premios Emmy Internacionales 2026 tendrán tres representantes argentinos entre sus nominados el próximo lunes 23 de noviembre. Ricardo Darín competirá por su actuación en El Eternauta, mientras que División Palermo y Menem buscarán quedarse con los premios a mejor comedia y mejor drama, respectivamente.

En los últimos años, la televisión argentina ya había conseguido reconocimiento en estos premios. División Palermo había ganado en 2024 la terna a Mejor Comedia, mientras que El Encargado, protagonizada por Guillermo Francella, había sido nominada en 2023 en la misma categoría. Esta vez, Menem se suma a la competencia dramática y Darín recibe su primera nominación individual en los Emmy.

Ricardo Darín y El Eternauta: contra quién compite el histórico actor argentino

Darín competirá en la categoría Mejor Actuación Masculina por su papel de Juan Salvo en El Eternauta, la serie de Netflix que adapta la historieta argentina de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. La producción ya tiene confirmada una segunda temporada de ocho episodios, con un estreno estimado entre fines de este año y principios de 2027.

División Palermo, la obra dirigida por Santiago Korovsy, otra vez nomiada a Mejor Comedia en los Emmy.

El actor argentino tendrá enfrente al español Javier Cámara, nominado por Yakarta, una miniserie de comedia dramática; al sudafricano Ian Roberts, por A Kind of Madness una película de género dramático; y al británico Bobby Schofield, por Unforgivable una producción también de drama. Son cuatro actuaciones de producciones y estilos muy diferentes.

División Palermo y Menem, las otras series argentinas que buscan levantar un Emmy

En Mejor Comedia, División Palermo – Temporada 2 competirá contra Man vs Baby, la comedia británica de humor físico; Old Dog, New Tricks, producción española estrenada en Netflix; y Vir Das: Fool Volume, el especial de stand-up del humorista indio Vir Das.

La serie argentina ya conoce lo que significa ganar un Emmy Internacional ya que obtuvo el premio a Mejor Comedia en 2024. Ahora buscará repetir ese resultado con su segunda temporada frente a producciones de Reino Unido, España e India.

Leo Sbaraglia y Griselda Siciliani trabajan en Menem, una de las producciones argentinas nominadas a los Emmy Internacionales 2026.

En la categoría Mejor Drama, Menem tendrá como rivales a Mil golpes, la serie histórica británica creada por Steven Knight; Carême, la ficción francesa centrada en el reconocido chef; y Real Kashmir Football Club (2025), una producción india de drama deportivo.

La 54ª edición de los Premios Emmy Internacionales se realizará el lunes 23 de noviembre de 2026 en Nueva York. La ceremonia reunirá a representantes de la industria televisiva internacional y contará con más de 1.000 ejecutivos vinculados con la radiodifusión, la producción y la distribución.