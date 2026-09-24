Tiene 4 episodios y es extrañamente adictiva: la nueva miniserie de suspenso que se destaca en Netflix

Las miniseries se convirtieron en una apuesta segura dentro del catálogo de Netflix. Al tratarse de relatos cerrados, los espectadores evitan la incertidumbre de una posible cancelación prematura. En ese catálogo de producciones cortas se destaca El problema final, una adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte que consta de apenas 4 episodios y está liderada por el actor español José Coronado.

La premisa de la tira evoca al clásico estilo de Diez negritos: un extraño asesinato ocurrido en una isla temporalmente incomunicada desencadena una investigación criminal. Sin embargo, la trama toma un rumbo propio. Desde el comienzo, la miniserie se plantea como un claro homenaje a Sherlock Holmes, el célebre detective concebido por Arthur Conan Doyle. Incluso, el apellido del personaje que encarna Coronado funciona como un guiño a Basil Rathbone, uno de los actores más emblemáticos en interpretar al investigador.

Ambientada en 1959, la ficción elude los recursos de la narrativa contemporánea para evocar la cadencia y el tono del cine clásico hollywoodense. Esa impronta es sostenida tanto por el equipo de guionistas integrado por Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré, como por la dirección de Félix Viscarret.

La propuesta se apoya en una ambientación cuidada y en diálogos que reproducen de forma deliberada el estilo teatral y medido de los policiales de época. Los personajes se mueven y expresan a la manera de los viejos relatos de detectives, priorizando el pasatiempo ligero y el desarrollo de los roles por sobre los giros drásticos del guion.

A lo largo de los capítulos, la miniserie combina la intriga con breves matices de humor y pasajes narrativos donde el protagonista rememora sus años como actor interpretando a Holmes. Apoyada en las actuaciones de su elenco, la tira logra consolidar un tono distintivo que la vuelve una opción singular y adictiva para los amantes del género dentro de la plataforma de streaming.