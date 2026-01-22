ESCUCHÁ RN RADIO
¡Yogurt vegano casero!: una receta fácil, rápida y saludable para hacer en casa

Una receta práctica y saludable para preparar yogurt vegano de coco en casa, con pocos ingredientes, paso a paso simple y opciones para personalizar sabores y texturas sin conservantes.

Preparar yogurt vegano casero es más simple de lo que parece. Con pocos ingredientes y un paso a paso claro, esta receta permite obtener un yogurt cremoso, natural y sin conservantes, ideal para sumar a desayunos y meriendas. Se puede hacer sin yogurtera, pero si tenés una el proceso es más simple.

Ingredientes

  • 1 litro de leche de coco
  • 1 yogurt vegano de coco o 10 cápsulas de probióticos (funcionan como activador)
  • 1 cucharadita tamaño café de agar agar
  • 1/2 cucharadita de miel, azúcar de coco o alulosa (opcional)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Paso a paso para prepararlo

Calentar la leche de coco junto con el agar agar a fuego suave, mezclando constantemente, hasta alcanzar aproximadamente 89 °C, justo antes de que rompa hervor.

Pasar la mezcla a un recipiente y dejar enfriar hasta que llegue a unos 38–40 °C. Si no tenés termómetro, probá con el dedo: no debe quemar.

Una vez alcanzada la temperatura ideal, incorporar el yogurt vegano o los probióticos y mezclar muy bien.

Distribuir la preparación en frascos, colocarlos en la yogurtera, tapar y programar a 43 °C durante 10 horas.

Cuando finaliza el proceso, llevar los potes a la heladera por al menos 3 horas, para que el agar agar aporte la consistencia final.

El resultado

Un yogurt vegano casero, suave y natural, listo para disfrutar solo, con frutas o granola. Además de ser práctico, permite controlar ingredientes y texturas según el gusto personal.


