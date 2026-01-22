¡Yogurt vegano casero!: una receta fácil, rápida y saludable para hacer en casa
Preparar yogurt vegano casero es más simple de lo que parece. Con pocos ingredientes y un paso a paso claro, esta receta permite obtener un yogurt cremoso, natural y sin conservantes, ideal para sumar a desayunos y meriendas. Se puede hacer sin yogurtera, pero si tenés una el proceso es más simple.
Ingredientes
- 1 litro de leche de coco
- 1 yogurt vegano de coco o 10 cápsulas de probióticos (funcionan como activador)
- 1 cucharadita tamaño café de agar agar
- 1/2 cucharadita de miel, azúcar de coco o alulosa (opcional)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
Paso a paso para prepararlo
Calentar la leche de coco junto con el agar agar a fuego suave, mezclando constantemente, hasta alcanzar aproximadamente 89 °C, justo antes de que rompa hervor.
Pasar la mezcla a un recipiente y dejar enfriar hasta que llegue a unos 38–40 °C. Si no tenés termómetro, probá con el dedo: no debe quemar.
Una vez alcanzada la temperatura ideal, incorporar el yogurt vegano o los probióticos y mezclar muy bien.
Distribuir la preparación en frascos, colocarlos en la yogurtera, tapar y programar a 43 °C durante 10 horas.
Cuando finaliza el proceso, llevar los potes a la heladera por al menos 3 horas, para que el agar agar aporte la consistencia final.
El resultado
Un yogurt vegano casero, suave y natural, listo para disfrutar solo, con frutas o granola. Además de ser práctico, permite controlar ingredientes y texturas según el gusto personal.
Comentarios