Cómo hacer zapallitos rellenos con ricota, limón y nueces: una receta fácil, fresca que se prepara en pocos minutos

Cuando se busca una comida simple, rendidora y con un toque distinto, los zapallitos rellenos aparecen como una excelente alternativa. Esta versión combina ricota, limón y nueces, una mezcla que aporta frescura, textura y un equilibrio perfecto entre sabores suaves y aromáticos.

La ralladura y el jugo de limón realzan el relleno con una nota fresca, mientras que las nueces aportan crocancia. Un toque de miel termina de redondear el plato con un contraste dulce muy delicado.

Se trata de una preparación ideal para un almuerzo liviano, una cena rápida o incluso como guarnición especial, y lo mejor es que se hace en pocos pasos.

Ingredientes

4 zapallitos redondos

250 g de ricota firme

Ralladura de 1 limón

1 cucharada de jugo de limón

2 cucharadas de nueces picadas

1 cucharada de miel

2 cucharadas de queso rallado

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva

Opcional:

Hojas de menta o albahaca fresca

Paso a paso para preparar zapallitos rellenos

1. Preparar los zapallitos

Lavar los zapallitos y cortarles una pequeña tapa en la parte superior.

2. Ahuecar

Con ayuda de una cuchara, retirar parte de la pulpa con cuidado y reservarla picada.

3. Cocción inicial

Blanquear los zapallitos durante cinco minutos en agua hirviendo con sal o cocinarlos al vapor hasta que estén apenas tiernos. Luego escurrirlos y dejar enfriar.

4. Preparar el relleno

En un bowl mezclar la ricota, la ralladura y el jugo de limón, las nueces picadas, la miel y el queso rallado. Salpimentar a gusto.

5. Integrar la pulpa

Agregar la pulpa de los zapallitos previamente escurrida y mezclar hasta obtener una preparación cremosa pero firme.

6. Rellenar

Colocar los zapallitos en una fuente para horno previamente aceitada. Rellenarlos generosamente y rociar con un hilo de aceite de oliva.

7. Hornear

Llevar a horno precalentado a 190–200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el relleno esté dorado en la superficie.

Tips para mejorar la receta

Para un sabor más intenso, se puede sumar queso azul o un poco más de parmesano al relleno.

al relleno. Si se busca una opción más nutritiva, es posible agregar semillas tostadas o quinoa cocida .

. Para potenciar el contraste dulce-salado, conviene no omitir el toque final de miel.

Al retirarlos del horno, se pueden terminar con nueces extra y hojas frescas de menta o albahaca, que aportan aroma y un toque crujiente.