Cómo hacer zapallitos rellenos con ricota, limón y nueces: una receta fácil, fresca que se prepara en pocos minutos
Los zapallitos rellenos con ricota, limón y nueces son una opción liviana, sabrosa y fácil de preparar. Una receta ideal para un almuerzo rápido o una cena saludable, con ingredientes simples y un sabor fresco.
Cuando se busca una comida simple, rendidora y con un toque distinto, los zapallitos rellenos aparecen como una excelente alternativa. Esta versión combina ricota, limón y nueces, una mezcla que aporta frescura, textura y un equilibrio perfecto entre sabores suaves y aromáticos.
La ralladura y el jugo de limón realzan el relleno con una nota fresca, mientras que las nueces aportan crocancia. Un toque de miel termina de redondear el plato con un contraste dulce muy delicado.
Se trata de una preparación ideal para un almuerzo liviano, una cena rápida o incluso como guarnición especial, y lo mejor es que se hace en pocos pasos.
Ingredientes
- 4 zapallitos redondos
- 250 g de ricota firme
- Ralladura de 1 limón
- 1 cucharada de jugo de limón
- 2 cucharadas de nueces picadas
- 1 cucharada de miel
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva
Opcional:
- Hojas de menta o albahaca fresca
Paso a paso para preparar zapallitos rellenos
1. Preparar los zapallitos
Lavar los zapallitos y cortarles una pequeña tapa en la parte superior.
2. Ahuecar
Con ayuda de una cuchara, retirar parte de la pulpa con cuidado y reservarla picada.
3. Cocción inicial
Blanquear los zapallitos durante cinco minutos en agua hirviendo con sal o cocinarlos al vapor hasta que estén apenas tiernos. Luego escurrirlos y dejar enfriar.
4. Preparar el relleno
En un bowl mezclar la ricota, la ralladura y el jugo de limón, las nueces picadas, la miel y el queso rallado. Salpimentar a gusto.
5. Integrar la pulpa
Agregar la pulpa de los zapallitos previamente escurrida y mezclar hasta obtener una preparación cremosa pero firme.
6. Rellenar
Colocar los zapallitos en una fuente para horno previamente aceitada. Rellenarlos generosamente y rociar con un hilo de aceite de oliva.
7. Hornear
Llevar a horno precalentado a 190–200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el relleno esté dorado en la superficie.
Tips para mejorar la receta
- Para un sabor más intenso, se puede sumar queso azul o un poco más de parmesano al relleno.
- Si se busca una opción más nutritiva, es posible agregar semillas tostadas o quinoa cocida.
- Para potenciar el contraste dulce-salado, conviene no omitir el toque final de miel.
Al retirarlos del horno, se pueden terminar con nueces extra y hojas frescas de menta o albahaca, que aportan aroma y un toque crujiente.
