Cómo hacer zapallitos rellenos sin horno con pocos ingredientes y en menos de 20 minutos

Una receta que no te llevará mucho tiempo y que te dará como resultado una comida saludable y de buen sabor.

Zapallitos rellenos.

Los zapallitos rellenos son esa comida rápida, liviana y que nunca falla para una cena. Además, hay una versión que se puede hacer sin horno y con pocos ingredientes en menos de 20 minutos. 

Esta alternativa se cocina en sartén y con una receta súper versátil. A continuación, te contamos el paso a paso de la receta. 

Cómo hacer zapallitos rellenos sin horno 

Ingredientes para 2 personas: 

  • 2 zapallitos redondos grandes 
  • 150 g de carne picada, pollo o atún 
  • ½ cebolla 
  • 1 diente de ajo 
  • 1 tomate chico o 2 cucharadas de salsa 
  • Queso rallado o en fetas (a gusto) 
  • Sal, pimienta y condimentos 
  • 1 chorrito de aceite 

Paso a paso: 

  • Cortá la parte de arriba y, con una cuchara, sacales la pulpa con cuidado. Reservala. 
  • En una sartén con un poco de aceite, rehogá la cebolla y el ajo picados. Sumá la carne (o atún/pollo) y cociná hasta que cambie de color. 
  • Picá la pulpa del zapallito y sumala al relleno junto con el tomate o la salsa. Condimentá con sal, pimienta y lo que más te guste: orégano, pimentón, ají molido. 
  • Colocá los zapallitos en la misma sartén, rellenalos bien con la mezcla y tapá. 
  • Cociná a fuego medio-bajo durante 10 a 12 minutos. Cuando estén tiernos, agregá el queso arriba, tapá de nuevo y dejá 2 minutos más hasta que se derrita. 

Tips para variar el relleno 

  • Con arroz o quinoa cocida: sumá al relleno para hacerlo más completo. 
  • Con verduras salteadas y huevo: ideal para una versión veggie. 
  • Con ricota y espinaca: para un toque más suave y cremoso. 
  • Solo vegetales + queso: si querés una opción 100% vegetariana. 

