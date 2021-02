Terán empezó a cumplir la suspensión y el fiscal del jury no apelará

Terán, fiscal jefe de Cutral Co, estará en condiciones de jubilarse en abril. (Archivo)

El fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, comenzó a cumplir la sanción de 60 días de suspensión sin goce de haberes que le aplicó el Jurado de Enjuiciamiento por su conducta misógina, sin perspectiva de género y cargada de violencia contra la mujer.

El decreto 55/21 de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia dispuso fijar a partir de este jueves 4 el inicio de la suspensión, ya que el Jurado no había ordenado una fecha.

El decreto se remite a lo resuelto por el Tribunal en 2018 en el caso del jury contra el juez civil Carlos Choco y el fiscal Ricardo Videla, y lo toma como criterio obligatorio a respetar.

La sentencia todavía no está firme. El fiscal especial del jury, Marcelo Medori, dijo ante una consulta de Río Negro que "sería irresponsable de mi parte decir a esta altura si voy a presentar un recurso de casación, porque todavía lo estoy estudiando", pero dio a entender que no lo hará.

"Un tribunal político"

Marcelo Medori fue el fiscal en el jury. (Archivo)

Medori pidió en su alegato la destitución de Terán, y el Jurado resolvió por mayoría la suspensión. "Los fundamentos no los comparto, pero es un tribunal político. Evaluaron cuestiones personales, tuvieron una percepción que a veces escapa a los tribunales penales", agregó.

"Lo que rescato es que los hechos están probados, y por unanimidad. Para mí son hechos graves y suficientes para la destitución: demostré que no cumplió con la Constitución, con los pactos internacionales, que no tiene perspectiva de género", dijo Medori, cuyo cargo es juez de Cámara Civil y llegó a ser fiscal de este caso por sorteo.

Añadió que el voto de la mayoría "está compuesto por abogados, legisladores, miembros del tribunal. Es un voto razonado, si bien no lo comparto. Está fundado, pero es un voto político, no encuentro en qué artículo se basaron para la decisión y desde allí apelar. De todos modos sigo analizando si presentar un recurso o no".

Santiago Terán cumplirá 60 años en abril. Tiene 31 años de aportes y estará en condiciones de acceder a la jubilación.