"No pensemos que del otro lado son santas" y otras frases misóginas de Terán

El fiscal jefe Santiago Terán será sometido a Jurado de Enjuiciamiento por una serie de expresiones machistas, misóginas y violentas contra las mujeres que pronunció ante medios de comunicación. Estas son algunas de ellas en diversas entrevistas radiales:

• "(Hay mujeres que) desde lo psicológico que se paralizan y se acostumbran a ser golpeadas como perros".

• “…si una persona se deja golpear, hay debilidad mental".

• "Si me ponés con cuerpo de mujer y me hacés mujer, vos me vas a pegar una sola vez…”.

• “…no nos pongamos a pensar que del otro lado son santas, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh?, Ojo!, no pongamos a la mujer como estereotipo de santidad, la virgen María, nada por el estilo, ¿eh?. Vos sos el último en enterarte si tu pareja anda haciendo de todo con otros tipos…”

• "Como están ciegas de amor, no lo ven, y cuando se quieren dar cuenta, es tarde".

• "Tengo casos en los que después de una situación de violencia de género va la mujer, y el tipo que ni apareció, y le cae día por medio a romperle los quinotos, bueno, te la estás buscando. Eso se llama víctima propiciante o precipitante; hay para todos los gustos en este tema, eh...”

Armar a las mujeres

• “…acá lo que debería ocurrir es que se autorice legítimamente la portación de armas de fuego a las mujeres que está probadamente que son víctimas de los abusos de los machirulos".

• "Tenemos que armar a las mujeres que son fruto de los golpes de estos tipos porque terminan en el cementerio".

• "Se nos está arrastrando a la violencia por mano propia porque el Estado está fracasando".

• "El tipo cuando la quiere matar no lo para nadie, lo para un tiro, y ese tiro lo tiene que disparar la víctima".

• (Terán aclaró que desde hace tiempo no tiene armas de fuego. Lo explicó de esta forma): “…hace un año y medio me las saqué de encima, porque me di cuenta de que yo soy un sujeto psicológicamente alterable. Entonces, si vos no tenés consciencia de vos mismo, estás perdido".

• "Si me querés echar, échame, si me querés hacer un juicio político hacémelo, pero no me vas a callar la boca".

El cruce con Luli Trujillo

• "Ustedes son muy toritos para gritarle a cualquiera […] conmigo no te vas a hacer la torita”.

• “¿Sabés que sos vos?. Vos sos de esas personas que se victimizan”.

Contra Mumalá

• "Instruíte antes de venir al ring conmigo porque te voy a noquear en el primer round".

• "Los que tienen ideología de izquierda son reaccionarios, son pendencieros, son muy enérgicos en la respuesta rápida, no meditan y ahí tenés el resultado…”

Repulsa

El dictamen de la comisión especial del jury señala que estas expresiones del fiscal Terán "en cuanto estimula o propone acciones individuales y violentas de las mujeres víctimas de violencia de género, no sólo repulsa todo sentido común, sino que implica el total desconocimiento de los lineamientos constitucionales y las actividades que se vienen desarrollando dentro de su propio ámbito laboral".

Terán "ejerció de manera directa violencia psicológica e institucional en contra de la periodista Lucila Trujillo. A ello se añade el vertido de conceptos manifiestamente ilógicos, infundados y desconectados de toda realidad; como por ejemplo, que bajó el número de femicidios durante la pandemia porque los agresores tenían dificultades para esconder los cuerpos de sus víctimas".