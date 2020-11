Terror en París: cinco años del ataque al Bataclan

La noche del 13 de noviembre de 2015, que también fue viernes, el terror bañó de sangre a París. Unos ocho atacantes suicidas que, luego se supo, pertenecían a la organización yihadista Estado Islámico, cometieron en simultáneo una serie de ataques terroristas en distintos puntos de la capital francesa, entre ellos, explosiones suicidas en las inmediaciones del Estadio de Francia, donde se estaba por disputar un partido amistoso entre Francia y Alemania; tiroteos contra terrazas de cinco bares y restaurantes; explosiones suicidas en un restaurante cerca de la Plaza de la Nación y una toma de rehenes y posterior masacre dentro de la sala de conciertos Bataclan, mientras tocaba la banda norteamericana Eagles of Death Metal.

El terror comenzó a las 21:16 con el primer ataque suicida en las afueras del estadio. Para cuando los cuatro fundamentalistas ingresaron al Bataclan armados con fusiles AK-47, a las 21:45, ya habían ocurrido cinco de los siete ataques. Una vez dentro del teatro, comenzaron a disparar contra la multitud. Lo hicieron durante unos 15 minutos matando a 80 personas y rematando a quienes aún se movían. Luego, mantuvieron como rehenes a unas 120 personas hasta que, pasada la medianoche, un asalto policial a cargo de la Brigada de Investigación e Intervención terminó con la toma matando a uno de los atacantes, mientras que otros dos detonaron sus chalecos suicidas.

Jesse Hughes, líder de Eagles of Death Metal.

Unas 130 personas fueron asesinadas durante los ataques terroristas de aquella noche y otras 450 resultaron heridas. Pero volvamos al Bataclan. Situada en el Boulevard Voltaire, en el XI Distrito, fue construido en 1864 y durante años se dedicó a la representación de vodeviles, revistas y espectáculos musicales hasta que en 1969 se convirtió en un escenario legendario para conciertos de rock. En 1991 fue declarado monumento histórico de Francia.

La banda entrevistada por VICE sobre los sucesos del Bataclan

¿Por qué el Bataclan? Dos hermanos judíos, Pascal y Joel Laloux, fueron dueños del teatro durante más de 40 años hasta que lo vendieron en septiembre de 2015. Tras el ataque, declararon que la instalación había sido amenazada en diversas ocasiones por su apoyo público a Israel. Por esta misma razón, en 2011 un grupo llamado «Ejército del Islam» amenazó al teatro.

Aquel viernes 13 -vaya día- sobre el escenario del Bataclan los Eagles of Death Metal tocaban “Kiss the devil” -vaya canción para aquel momento- cuando los atacantes irrumpieron en la sala. El nombre de la puede llevar a confusión sobre su sonido porque nada tiene que ver con el género death metal ni con nada demasiado pesado, pues es más bien una banda de blues rock muy dada a los covers, por caso “Save a prayer”, de Duran Duran.

Eagles of Death Metal durante su presentación en Lollapalooza Argentina 2016

Germinada al calor del desierto californiano, EODM es el proyecto musical del excéntrico Jesse Hughes y de su mejor amigo, Josh Homme, guitarrista y voz líder de Queens of Stone Age, que aquí la juega de baterista. En 1998, Jesse pasaba por un pésimo momento personal. Hundido en una profunda depresión que lo llevó a bajar 35 kilos tras descubrir a su esposa con un amante, su madre de Jesse decidió llamar a su amigo Josh para que lo rescate del bajón. Por supuesto que Josh fue al rescate de su amigo y lo que resultó fue, entre otras cosas, el proyecto Eagles of Death Metal. Si bien Homme es parte del grupo no suele participar de las giras. Por eso, no estaba la noche trágica de París.

Una imagen del Bataclan, un año después de los ataques (Foto: AFP / MARTIN BUREAU)

Como todos los sobrevivientes del ataque, los miembros de la banda quedaron profundamente afectados, sobre todo Hughes. Sin embargo, declaraciones posteriores suyas enrarecieron su relación con los sucesos. Por ejemplo, cuando en una entrevista televisiva afirmó que gente del Bataclan sabía del ataque. Lo supuso a partir del hecho que muchos guardias de seguridad del lugar no habían ido a trabajar esa noche. Hughes Hughes concluyó que la gente encargada de la seguridad de Bataclan sabía que ese día iba a ocurrir un ataque, por lo que varios de ellos decidieron no ir a trabajar.

El Bataclan, hoy.

Un año después del ataque, el Bataclan reabrió con un show de Sting. Hughes, junto a otro integrante de la banda, quiso entrar, pero el codirector se lo impidió, acaso por aquellas declaraciones. Excéntrico y provocador, Hughes es un hombre con ideas que oscilan ente centro derecha extrema. Ferviente defensor de la portación de armas y de Donald Trump, Hughes suele ubicarse en más de un ojo de tormenta y no parece sentirse incómodo allí.

A cinco años de aquella tragedia, los sucesos fueron reconstruidos de diversas maneras por sus sobrevivientes. Uno de ellos, David Fritz Goeppinge, lo hizo a través de la literatura. En su libro “Un día de nuestras vidas”, recientemente editado en Francia. “Al escribir me fui dando cuenta de que el 13 de noviembre de 2015 no fue más que 'un día en nuestra vida'. Un día que alteró la existencia de una persona, de una familia, de un grupo de amigos, de una ciudad, de un país", explica este fotógrafo franco-chileno.

Ramón González es otro sobreviviente que escribió un libro al respecto. Este español radicado en París narró en primera persona su experiencia de aquella noche, además de reflexionar acerca de la violencia y la sociedad. Su libro 'Paz, amor y Death Metal' (Tusquets Editores) fue editado también en Argentina.

Entre los varios trabajos audiovisuales, sobresale el documental “Eagles of Death Metal: Nos amis” (Nuestros amigos), que el realizador Colin Hanks, hijo de ya saben qué Tom, hizo para HBO. Viejo amigo de la banda, Hanks se centra en el regreso de los músicos a París tres meses después del atentado y de la relación fraternal con el resto de los sobrevivientes.