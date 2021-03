Testimonios en Neuquén sobre la violencia sexual contra las desaparecidas

La violencia sexual ejercida contra las detenidas durante el cautiverio en Bahía Blanca, y detalles no conocidos de los secuestros de Alicia Villaverde y Susana Mujica en Neuquén destacaron ayer en la audiencia por los crímenes cometidos durante la dictadura.



El inicio se demoró por desperfectos técnicos, y con problemas de desconexión por el temporal de viento cuando transitaba el testimonio de Joaquín Pifarré, hermano de Alicia, desaparecida desde junio de 1976.



Pifarré volvió a identificar a Miguel Cancrini entre los secuestradores de su hermana, esa noche de junio de 1976.

Dijo que estaban en la casa de su madre cuando cuatro de la patota entraron por la puerta principal, y otros por la cocina. Mientras lo mantenían encañonado contra la cama, se llevaron a su hermana que había llegado a la casa materna por abrigo.



“Mi mamá, en la calle, le alcanzó a decir: ¡chau! y esa fue la última vez que habló con ella. Al día siguiente fuimos a la policía a hacer la denuncia, y no se la quisieron aceptar. Ahí empezó la gran lucha de mi madre por saber qué había pasado. Nunca tuvo respuestas de nada. Me hubiera gustado que ella estuviera acá”, dijo Joaquín Pifarré.



Explicó que a Cancrini (uno de los 15 acusados de este juicio) lo conoció porque cuando hizo la conscripción militar en el destacamento de inteligencia en 1975 “se presentaba como Inspector Cancrini, de la Federal”, e iba asiduamente al destacamento militar de inteligencia que funciona a un costado del Comando, en Neuquén.



Lo volvió a ver cuando la desaparición de Alicia Pifarré estaba bajo investigación militar y los militares juzgadores le hicieron una rueda de reconocimiento presencial.



De modo remoto, Pablo Arroyo (músico) testimonió que cuando Alicia Villaverde (actriz) sobrevivió al centro clandestino de Bahía Blanca, le dijo que tras la liberación “en la mitad de la nada”, en el trayecto de regreso a Neuquén, uno de los secuestradores la violó.



“Ella reconoció que era uno de sus captores por la voz, le dijo vení conmigo, se la llevó y la violó otra vez, me lo contó ella”, dijo Arroyo.



Describió la tortura que Alicia padeció en el centro clandestino, en donde ella escuchó a Alicia Pifarré y Susana Mujica -ambas desaparecidas, pero “cuando llegaba a esa parte, no quería contar. Darío Altomaro (actor y director teatral) y Alicia aparecieron y no querían contar. Habían quedado muy mal, hasta hoy no quiere hablar Darío”, dijo Arroyo.

Desde México y por videoconferencia, Eleonora Villaverde describió el relato de la violación, cautiverio y tortura en Neuquén y Bahía Blanca que le transmitió su madre Alicia, cuando ella tenía 16 años, a la vuelta del exilio.

Describió que volvieron a la Argentina en democracia, obligada por la enfermedad de su abuela.

El daño por siempre de la tortura y la desaparición



Antes de que yo me enterara por otra persona acá en Argentina, me contó todo. Ella no quería volver, tenía mucho miedo”, dijo. Agregó que la persona que la secuestró del ministerio de Obras Públicas, estuvo en el primer lugar de la detención clandestina donde padeció tormentos en Neuquén y luego en el traslado que la llevó a Bahía Blanca.



Ya en Neuquén, de regreso obligado, “estaba en una quesería y oyó por detrás la voz de su torturador… salió huyendo”, describió.



Eleonora agregó que cuando fue a regularizar su documentación a la policía federal, su mamá la esperó en la esquina.

“El que me atendió sabía que era la hija de Alicia, habló de ella, se rió de mí, me hizo hablar (con su acento mexicano) y llamó a los otros para que todos se rieran. Apenas tenía 16 y entendí el terror de mi mamá”, sostuvo.



Eleonora dijo que su mamá cree que el primer lugar donde padeció torturas tras su secuestro el 9 de junio de 1976, fue en esa delegación federal , que hoy sigue en el mismo lugar.



Alicia Villaverde “brillaba y el teatro estaba en su sangre” describió su compañero Pablo Arroyo; quien la calificó como la mejor actriz de la Patagonia, la única que trajo un Martín Fierro para Neuquén. Describió que antes de que el grupo Génesis (que integraban Altomaro, Villaverde y Pifarré) lograra prestigio en el exterior, había sido convocada con Alicia Fernández Rego para giras internacionales. “Pero nunca más quiso actuar después de que regresó de Bahía”.

No quiero que mis sobrinas tengan que contar esto. Declaro por Susana y por la Beba Mujica, porque con toda esa ternura, las Madres dicen que hay que resistir” Eleonora Villaverde, hija de Alicia Villaverde (actriz, falllecida)