The Strokes adelantó su próximo disco

La banda estadounidense The Strokes lanzó "Brooklyn bridge to chorus", un nuevo anticipo de "The new abnormal", su sexto disco de estudio, el primero en siete años, que será publicado el próximo 10 de abril.

Grabado en Shangri-La Studios, en Malibú, bajo la producción del legendario Rick Rubin, el nuevo trabajo mantiene algunas de las características más reconocibles del popular grupo, como los sonidos agudos de guitarra sobre las melodías cantadas y las potentes bases.

La placa contará en su arte de tapa con la pintura "Bird on money", del fallecido artista neoyorquino Jean-Michel Basquiat.

"Brooklyn bridge to chorus" es el segundo corte del disco que se lanza al público, debido a que semanas atrás el grupo estrenó "At the door", en un acto del precandidato del Partido Demócrata Bernie Sanders, en la Universidad de New Hampshire.

The Strokes será una de las principales atracciones de la segunda fecha del Lollapalooza 2020, que se realizará el 27, 28 y 29 de noviembre, en el Hipódromo de San Isidro, de acuerdo a la obligada reprogramación del encuentro musical previsto para fines del pasado marzo por la cuarentena obligatoria ante la epidemia de coronavirus.

The Strokes es una de las bandas de rock más relevantes surgidas en los primeros años de este siglo.

Télam