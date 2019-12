Todo lo que podés hacer el fin de semana

De gira

Oír al río

Este fin de semana en Neuquén y Cinco Saltos tendrá lugar el festival “Oír al río”. La primera cita es hoy viernes, a las 23, en el bar de Elordi 39 de Neuquén y la entrada cuesta 100 pesos. Allí tocarán Asap Crew (San Juan), Kb Sonia (San Juan), Manc Le Blanc (La Plata) y Aziz Asse (La Plata). Luego, mañana sábado y el domingo se repetirá el show de los representantes platenses.

Mañana sábado la cita será en el mismo lugar, pero a las 3 de la madrugada y con entrada gratis; y el domingo, a las 23, en el bar de Rivadavia 325 de Cinco Saltos.

Neuquén

Geraldine Schroeder

Mañana sábado a las 11 en la Bodega Familia Schroeder se inaugurará la muestra homónima de Geraldine Schroeder. Se trata de una exposición que forma parte del circuito expositivo de Neuquén.

Feria del Valle

El domingo, el gimnasio Municipal del Parque Central (Sarmiento y Don Bosco) abrirá sus puertas para una nueva edición de la Feria del Valle, esta vez con su edición navideña. Habrá más de 50 stands de artesanos y emprendedores. La entrada es libre y gratuita.

Misa ricotera

Hoy viernes, a las 23:30 en el bar de diagonal 9 de Julio 136 se realizará una “misa ricotera”. Es que saldrá a escena la banda tributo a Los Redonditos de Ricota, Bravos Muchachitos. Las entradas cuestan 100 pesos y la capacidad es limitada.

Confluir Bajo la Misma Luz

Mañana sábado, de 21 a 22:30, en la explanada del Monumento a San Martín, se llevará a cabo el segundo encuentro del ciclo Confluir Bajo la Misma Luz. En esta ocasión saldrán a escena el músico autor y compositor Ernesto Guevara y el ballet de danzas folclóricas de la municipalidad de Neuquén, a cargo del profesor superior de danzas folclóricas Alexis Catalán, compuesto por 25 bailarines de distintas agrupaciones de la ciudad. Ellos interpretarán un cuadro norteño, malambo de hombres y mujeres, y malambo infantil con la presencia de un bailarín de 8 años. La entrada es libre y gratuita.

“Partera”

El ciclo para artistas emergentes cerrará el año hoy viernes a las 18:30 en la sala Sala Alicia Fernández Rego (Vuelta de Obligado 50). El ciclo de formato mensual esta vez se vestirá de varieté para recibir a Oosfera (música electrónica), MC Fara (hip hop), Yam Woresky y su performance en rojo, BigMono (beatbox), Criaturas (monólogos de humor negro) y Línea Alba (danza contemporánea). También se podrá disfrutar de una feria de libros y fanzines y la exposición de las artistas plásticas Cecilia Funes, Marina Vago y Giselle Kler. La entrada es libre y gratuita.

Fiesta Candente

Hoy viernes, a las 21, en la Escuela de Enfermería (Sarmiento y Don Bosco) tendrá lugar la “Fiesta Candente”, organizada por la comparsa de candombe La Candente. De la fiesta participarán el referente del género Paquito Piraña Silva junto a Claus Regueiro, Nicolás Manquin y tamborileros de la comparsa. Habrá también rumba cubana con Paquito, Agustín Hernández, Pablo Videla, Guillermo Alarcón, Marcos Bustamante y Arístides Scelzi.

Feria “Amate”

Mañana sábado, a las 16, en el bar de Antártida Argentina y diagonal 9 de Julio habrá una nueva edición de la feria “Amate”, esta vez repleta de propuestas navideñas. Habrá emprendedores de todos los rubros: indumentaria, decoración, aromas, accesorios y comidas. La entrada es libre y gratuita.

La Mississippi

Mañana sábado, a las 22, en el Cine Teatro Español (avenida Argentina 235) saldrá a escena La Mississippi con su show “30 años en una noche”, en el que resumirán sus tres décadas de carrera con una selección de canciones de toda su discografía. Será un show acústico y eléctrico. Las entradas se pueden conseguir en la juguetería de avenida Argentina y Alberdi, en el local de San Luis 352 o a través de www.viaticket.com.ar.

Feria navideña

Mañana sábado, el predio de la ex-U9 (Entre Ríos 303) abrirá sus puertas para una nueva feria, la última del año. La cita es a las 18 y allí además de emprendedores jóvenes, se sumarán emprendedores de la economía solidaria y habrá una gran variedad de productos y servicios. Serán más de 80 de diversos rubros llegados desde diferentes puntos del país. También habrá visitas guiadas al edificio de la cárcel, música en vivo y sorteos.

Feria “Varieté”

El domingo a las 17 en el espacio de eventos de Río Senguer y Ruvial se realizará una nueva feria “Varieté”. Más de 50 mujeres emprendedoras ofrecerán sus productos de diferentes rubros. Además durante la tarde se presentarán Stilo Samba (música brasileña) y el coro de niños a cargo de Ely Perri. La cita es hasta las 21 con entrada libre y gratuita.

Mil Batallas + Pornoser

Mañana sábado a la medianoche el bar de Elordi 39 abrirá sus puertas para una nueva noche de música. En este caso saldrán a escena las bandas Mil Batallas y Pornoser. La entrada es libre y gratuita.

“Caótica Variette”

Mañana sábado de 17 a 23 en la cervecería de Puerto Gaboto 4854, habrá una nueva edición de “Caótica Variette”. En esta ocasión la banda invitada será Bloco Ilê. La entrada es libre y gratuita.

“Río Juanna”

El domingo, de 18 a 22, en el Club de Empleados Municipales (Río Negro 2300) se desarrollará una nueva edición de la feria “Río Juanna”. Habrá gran variedad de productos pero también música. El espacio artístico estará a cargo de Juan Burton, Santi Aguirre y la murga La Mística. La entrada es libre y gratuita.

“Nqn Style”

Desde hoy viernes hasta el domingo se llevará a cabo en festival “Nqn style”. La cita es en Roca y avenida Argentina. Hoy y el domingo será de 21 a medianoche y el sábado de 18 a 21.

Hoy viernes saldrán a escena los artistas TGS, Gita MC, Argentina music, Z. Blees y Ástor, Luaz y Muma. Mañana sábado lo harán Martina, Academia, Mabel Aguirre, Kandyel, Poblete, Girly style y Eze Hernández. En tanto que el domingo la programación incluye las presentaciones de Ce_k vs Pujana Mc, Breakdance, Z. Blees vs Pelah, Reina MC vs Filo, Flake vs Aristo y Towi. La entrada en libre y gratuita.

Fiesta de Rock and Roll

Mañana sábado a la medianoche el bar de diagonal 9 de Julio 136 abrirá sus puertas para la fiesta de Rock and roll. Allí tocarán las bandas Dexon, Aquilea y Quesada & Fidanza. La entrada es libre y gratuita.

Folk Rock Dúo

Hoy viernes, a la medianoche, en el bar de Belgrano e Yrigoyen saldrá a escena Folk Rock Dúo para desplegar su repertorio que incluye temas de grandes bandas como The Rolling Stones, The Beatles, Pink Floyd y solistas como Bob Dylan, Eric Clapton, Janis Joplin, Alanis Morisette, entre otros. Sus integrantes, Rafo Grin (guitarra y voz) y Luciana González (voz y armónica) hacen un recorrido en versiones acústicas y en formato de dúo de los grandes clásicos que aún hoy siguen vigentes. La entrada es libre y gratuita.

Roca

“Vecinos”

Hoy viernes, a las 21:30, en la sala Ely Romero del Teatro de la Estación (9 de Julio 960) “Vecinos”, una adaptación de la obra “La petición de mano” de Anton Chéjov. Es una comedia apta para todo público que interpretarán María Cecilia Murad, Ana María Díaz, Stella Maris Tassano, Carlos Fosque y Román de Olivera, con dirección de Román de Olivera. Con Asistencia técnica de Miguel Olivera González. Entrada. $150.

Muestra de Talleres

Mañana sábado en la Sala Ely Romero del Teatro de la Estación (9 de Julio 960) el profesor Ezequiel Salgado y los participantes de los talleres a su cargo mostrarán el trabajo realizado durante el año en la práctica de canto y en la ejecución de armónica y guitarra. Entradas anticipadas $250 (llamar al 2984-876456). Localidades limitadas.

Fin de año en Casa de la Cultura

Mañana sábado Casa de la Cultura (9 de Julio 1043) cierra el año con actividades para toda la familia. A las 16 se abrirán la puertas para una feria, sorteos, muraleada, intervenciones artísticas, patio cervecero, danza, músico y más. Participarán de este festejo Expo Viajera Barderos Crew- Urban Dance, Canta Marta, coro independiente Como Pájaros en el Aire, More y Facu y Torito Freak. Entrada: Gratis para socios y bono contribución de $100 para ver a Torito Freak y Canta Marta en Sala 2.

Festival de la década

Mañana sábado, a las 18, en la Biblioteca de Arte y Cultura de la Estación (9 de Julio 960) se realizará “El último festival de la década” en el marco de la feria Volviendo a la Raíces. Será una jornada artística y cultural, con música en vivo, artesanos y arte callejero, además de libros, comida saludable, sorteos y juegos para los niños. Un encuentro con mate, charla y saberes. Tocarán Neutra y Cúlmine, entre otros artistas.

Rock solidario

El domingo, a las 16, en el andén de la estación (9 de Julio 960) el rock tiene un cita solidaria. La propuesta es escuchar rock y apoyar a las bandas que tocarán a beneficio del merendero Nueva Luz, que asiste a 90 niños de barrio Nuevo. Actuarán S/G, Viejos Enemigos y Billy Brioso. Para el final se organizará una “jam blues”. Se solicita llevar un alimento no perecedero, ropa o un juguete.

Feria de Artistas plásticos

Todavía hay tiempo para visitar la primera Feria de Artistas Plásticos de la región en el Museo de Bellas Artes “Juan Sánchez” (Uruguay 650, primer piso) en la que los artistas venden de forma directa sus obras. Hay dibujos, grabados, esculturas, fotografías, cerámicas. Se puede recorrer de 19 a 22. Organiza la Asociación de Amigos del Museo.

Cipolletti

Festival BICI

Festival BICI, el espacio recreativo celebrará sus cuatro años de existencia. Bandas locales y de otras provincias se presentarán en dos escenarios que estarán ubicados en la biblioteca Bernardino Rivadavia. El evento comenzará mañana sábado a las 21. Las entradas tienen un valor de 300 pesos y 250 anticipadas.

Sou Safari Ska

Sou Safari Ska tocará en la Casa de la Bodega (Tres Arroyos 375) mañana sábado a la medianoche.

Más allá del tiempo

“Más allá del tiempo” será el espectáculo que brindará Jazz Theater dance el domingo a las 20 en el Centro Cultural Cipolletti.

Plottier

12 Cuerda Dúo

El dúo de guitarras formado por Rafo Grin y Ezequiel Díaz Baruj saldrá a escena mañana sábado, a la medianoche, en el bar de Belgrano 282. En esta ocasión, los músicos interpretarán temas de artistas como Bob Dylan, Tom Petty, Eric Clapton, Rolling Stones y Beatles. Además de recrear clásicos del blues tradicional de artistas como Muddy Waters, Big Bill Bronzy, BB King y Pappo y también tocarán canciones propias.