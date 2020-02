Tomas de Neuquén: aceptan dejarlas a cambio de tierras

En la tercera reunión entre el equipo de mediación de fiscalía, funcionarios municipales y provinciales, y delegados de las tomas sobre la meseta tuvo fuerza la prioridad de hacer un relevamiento de la situación de cada una de las familias. Además por el lado de los ocupantes afloró con más fuerza la posibilidad de abandonar los terrenos ocupados si hay una propuesta concreta en algún otro sitio.



Tanto desde provincia como del lado de los delegados de las tomas reconocieron como lejana la ejecución de un desalojo y en cambio hablaron de una salida “pacífica”.



“El gobierno no ve como opción que nos quedemos en esas tierras. Por eso vamos a armar una mesa de trabajo para ver cuál es la opción del municipio para esta gente que no tiene dónde irse”, dijo Emanuel López, vocero de la toma de Casimiro Gómez. Por el lado de la fiscalía se insistió en que se deben abandonar esos terrenos voluntariamente.



En las próximas horas evaluarán los ocupantes si aceptan reubicarse y si acceden a un censo socioeconómico “para que no se beneficien los oportunistas”.



No convalidamos la toma como un procedimiento de reclamo para exigir algo que es legítimo como la necesidad habitacional", señaló la ministra de Gobierno y Seguridad Vanina Merlo.

“Aceptaríamos irnos porque entendemos que esta parte es esencial para el desarrollo de Vaca Muerta pero que nos digan dónde irnos y quién nos va a dar loteos sociales. Estamos dispuestos a custodiar futuros terrenos nuestros pero con alguna tenencia precaria y que sea todo legal”, aclaró el delegado de la toma más numerosa.



Amenazó al mismo tiempo que si no hay definiciones concretas harían un plan de lucha en la Fiesta de la Confluencia o en el Puente Carretero.

Por otro lado, López puso su crítica en el control policial. “La orden del fiscal era para no ingresar materiales de construcción para la no consolidación pero vemos casos de abuso del poder policial”, denunció.



Desde el martes se frenó el ingreso de nuevas familias. (Mauro Pérez).-

Al respecto mencionó que observan “provocaciones” desde la Policía. “Depende del humor del policía dejan o no entrar agua o comida, leña para cocinar, a algunos le revisan la billetera o no dejan entrar, en algunos casos, a madres con sus hijos”, repudió.



Sobre ese punto, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, negó que se impidió el ingreso de alimentos y marcó que “es un operativo con gran logística donde se impide el ingreso de cualquier elemento que pueda contribuir a la consolidación de la toma”.



Respecto al pedido de los ocupantes de que el Estado de respuestas a los casos urgentes y de mayor vulnerabilidad, la funcionaria sostuvo que es “prioritario” hacer el relevamiento para conocer las situación de las personas que hay en el predio.