YPF logró resultados históricos en el arranque de 2026 

Horacio Marín destacó el crecimiento de la producción shale, la generación de caja y el avance de los proyectos estratégicos vinculados a Vaca Muerta. Foto Matias Subat.

El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, compartió un informe con los resultados de la empresa durante los primeros meses del año y aseguró que la compañía tuvo “un inicio del 2026 sólido en los principales indicadores operativos y financieros”.

El EBITDA ajustado del trimestre ascendió a casi 1.600 millones de dólares, el nivel más alto para un primer trimestre en la historia de YPF, con un margen del 32%. Según explicó Marín, el resultado estuvo impulsado por una mayor producción de shale oil, una mejora en la dinámica de precios y la transformación de la matriz de costos del segmento upstream, ahora centrado en el negocio shale.

“La producción shale, foco de nuestra gestión de crecimiento, alcanzó los 205 mil barriles diarios”, señaló el ejecutivo. La cifra representó un incremento del 5% frente al trimestre anterior y un crecimiento interanual del 39%, alcanzando el 76% de la producción total de petróleo de la compañía.

Marín afirmó además que este desempeño coloca a la empresa en camino de cumplir su objetivo anual de aproximadamente 215 mil barriles diarios, con una tasa de salida proyectada de 250 mil barriles por día hacia diciembre.

Uno de los puntos destacados del informe fue el desarrollo de La Angostura Sur, en Vaca Muerta. Según detalló el presidente de YPF, el bloque producía apenas 2.000 barriles diarios hace 18 meses y actualmente alcanza cerca de 55 mil barriles por día.

“Este aumento notable es aproximadamente 25 veces el crecimiento en un año y medio. Además, La Angostura Sur es hoy el quinto bloque petrolífero de Vaca Muerta y actualmente representa aproximadamente el 25% de la producción total de petróleo shale de YPF”, sostuvo.

Marín también remarcó la competitividad económica del área, con un precio de equilibrio inferior a los 40 dólares por barril, un costo de levantamiento cercano a los 3 dólares por barril y un desarrollo estimado del 19%, bajo una concesión no convencional vigente hasta 2059. “Nuestro objetivo para este bloque es aproximadamente 100 mil barriles al día”, afirmó.

“La Angostura Sur demuestra la capacidad de YPF para desarrollar rápidamente Vaca Muerta a gran escala, con disciplina de capital y costes competitivos. Estamos comprometidos a replicar este modelo en toda nuestra cartera”, agregó.

Argentina LNG

En relación con el proyecto Argentina LNG, Marín aseguró que la compañía continúa avanzando “en todos los frentes” en lo que definió como una de las iniciativas más transformadoras en la historia de YPF.

Desde comienzos de año, la empresa impulsó el proceso de financiamiento del proyecto y realizó un sondeo de mercado para medir el interés de potenciales inversores. Según indicó, la respuesta incluyó el interés de alrededor de 50 inversores institucionales y un apetito inicial que superó los requerimientos financieros previstos para la iniciativa.

Además, durante el trimestre la compañía avanzó en sus estrategias comerciales y de compras, con el objetivo de alcanzar la Decisión Final de Inversión antes de fin de año.

Marín recordó también que la provincia de Neuquén aprobó recientemente la cesión del 50% de participación de Pluspetrol a YPF en tres bloques de gas húmedo destinados al desarrollo del proyecto.

“Seguimos liderando las iniciativas clave de infraestructuras necesarias para aprovechar los recursos de petróleo y gas de Vaca Muerta, una de las cuencas más competitivas del mundo”, señaló.

En materia de inversiones, YPF desembolsó casi 1.000 millones de dólares durante el primer trimestre, de los cuales el 78% fue destinado a operaciones no convencionales. En línea con la expansión productiva prevista para el resto del año, la compañía espera acelerar el despliegue de capital en los próximos meses y mantener su previsión anual de inversiones en un rango de entre 5.500 y 5.800 millones de dólares.

Otro de los indicadores destacados por la compañía fue el Flujo de Caja Libre, que alcanzó los 871 millones de dólares, una mejora de 1.800 millones respecto al mismo período del año anterior. Según explicó Marín, la generación de caja estuvo respaldada por el desempeño operativo y por ingresos estratégicos provenientes de fusiones y adquisiciones por alrededor de 500 millones de dólares.

“Los resultados de este trimestre reflejan que el camino que trazamos con el Plan 4×4 sigue mostrando avances concretos: más eficiencia, más producción y una YPF cada vez más enfocada en convertirse en una compañía shale de clase mundial”, concluyó.

El presidente de la petrolera también destacó el rol de los trabajadores y de toda la cadena industrial en el desarrollo energético del país. “Nada de esto sería posible sin el compromiso de toda la gente de YPF y el trabajo conjunto con toda la industria”, expresó.