Neuquén presentó en Nación su modelo de lucha contra el microtráfico de drogas

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, expuso este miércoles en el Ministerio de Justicia de la Nación el plan de persecución penal del microtráfico de estupefacientes implementado en la provincia. La presentación se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, junto a autoridades de Chubut, Corrientes, Catamarca y Chaco.

El encuentro se dio como parte de la mesa interjurisdiccional de trabajo del programa nacional de desfederalización y asistencia contra el microtráfico de estupefacientes. Durante su intervención, Gerez, quien estuvo acompañado por la coordinadora provincial de Narcocriminalidad, Mariana Querejeta, defendió firmemente la transferencia de estas competencias a las órbitas provinciales al asegurar que todas las jurisdicciones deberían desfederalizar la investigación porque el narcomenudeo es, fundamentalmente, un problema local.

El jefe de fiscales, José Geréz, expuso en el Ministerio de Justicia de la Nación.

Las estadísticas del modelo: condenas y bienes decomisados

A poco más de un año de que el gobernador Rolando Figueroa tomara la decisión política de que Neuquén comience a investigar estos delitos, el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial exhibieron resultados contundentes. En un lapso de quince meses de trabajo conjunto, las estadísticas oficiales reflejan el impacto de la medida con un total de 153 condenas dictadas, 250 millones de pesos secuestrados, 29 casas clausuradas y 5 inmuebles derribados que eran utilizados para la venta de drogas.

Estos resultados respaldaron la postura de los propios funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación, quienes remarcaron que las provincias se encuentran en mejores condiciones operativas que la Justicia Federal para investigar y desarticular el microtráfico de drogas en los barrios. El éxito del plan neuquino también se vio reflejado en los índices de seguridad ciudadana, registrando una baja del 16 por ciento en el delito en general.

Los ejes claves de la persecución penal

El fiscal general detalló las estrategias fundamentales que explican el éxito del modelo neuquino y que sirven como guía para el resto del país. El plan prioriza el diseño de criterios de selección de los casos que se persiguen y define con claridad los mercados en los cuales intervenir.

Además, visualiza la participación ciudadana como una herramienta fundamental a través de denuncias anónimas mediante códigos QR, y cuenta con el acompañamiento de gobiernos locales y empresas para efectuar campañas de difusión. La estrategia se completa con la neutralización de inmuebles mediante clausuras y derribos, el incautamiento de bienes relacionados al delito y la articulación en el territorio entre el Ministerio Público Fiscal provincial y el federal mediante equipos de trabajo conjuntos.

También participó la diputada nacional Karina Maureira, vicepresidenta de la comisión de Prevención de adicciones y control del narcotráfico de la Cámara de Diputados. La legisladora destacó la importancia de la ley provincial de desfederalización que implementó Neuquén, ponderando de manera especial que la norma establece la asignación directa de fondos para el fortalecimiento de programas de prevención de consumos problemáticos, e instó a que el resto de las provincias se sumen a este camino de manera urgente.