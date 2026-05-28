Las personas con deudas buscan auxilio en la Defensoría del Pueblo de Neuquén: qué dijeron los bancos

En los próximos días se abrirá una instancia técnica de intercambio ante casos de morosos que piden la mediación de la Defensoría del Pueblo (foto Cecilia Maletti)

La Defensoría del Pueblo de Neuquén abrió un canal de diálogo con el Banco Provincia de Neuquén para mediar ante la situación de los vecinos de la ciudad que llegaban a la Defensoría acuciados por las deudas con tarjetas. De la reunión del defensor Gustavo Pereyra con autoridades de la casa matriz del Banco Provincia Neuquén (BPN) se logró la apertura de una instancia de intermediación que se implementará en los próximos días.



La reunión se llevó a cabo el martes con integrantes del directorio del BPN, dijo Pereyra. «Hemos tenido algún porcentaje de resolución favorable, en otros casos, ha sido imposible acordar» aclaró el defensor. Destacó que el dialogo fue mejor en Neuquén donde hay casa matriz con poder de decisión de la banca provincial, que las sucursales de entidades financieras con sede en CABA.

Más de 70 casos en la Defensoría con problemas para refinanciar sus deudas, ya sea con las tarjetas de crédito, con entidades bancarias o financieras. «Con las entidades privadas lo que hicimos fue tratar de acercar posiciones para llegar a un acuerdo mediante una mediación», dijo.

La Defensoría del Pueblo de Neuquén recibió 70 presentaciones por situaciones de morosidad con los bancos y las tarjetas de crédito (foto Cecilia Maletti)

Algunos casos no atendidos en las sucursales de Neuquén fueron remitidos al Banco Central de la República Argentina, con directivas logradas hacia la sede, por intervención del BCRA, explicó Pereyra.

La reunión con el BPN comenzó con una nota en la que se le describía los problemas más frecuentes que planteaban los usuarios del banco. Se buscará alcanzar respuestas más rápidas y dinámicas «y lo que podamos colaborar para alcanzar algún tipo de cuerdo entre la entidad y los clientes».

Uno de los reclamos se vincularon al funcionamiento del sitio web, con dificultades para revisar sus estados financieros. Según se les aclaró, las fallas forman parte de la migración que está llevando a cabo el banco, para una mejor plataforma.

Algunos problemas de la aplicación web correspondían a la migración al nuevo sistema, se le informó a la Defensoría del Pueblo (foto Cecilia Maletti)

Destacó que los contribuyentes morosos muchas veces que iban al BPN «no se veían conformes con las respuestas que les daban; para nosotros, lograr un acercamiento es importante y les pedimos que nos habiliten algunas vías de comunicación con referentes específicos para poder dar trámite y solución a los problemas».

Entre los casos presentados, se indicó que hay personas que tomaron crédito con el banco y entraron en mora; otros que tienen deudas con las tarjetas de crédito, donde la refinanciación depende del titular del producto (la tarjeta Visa, Confiable, etc) y casos complejos de crédito tomados en financieras y en otros bancos, con una situación económica y financiera más compleja, sostuvo.

Las Defensorías municipales del Pueblo, en el Congreso por el tarifario con zona fría

Las Defensorías de Neuquén, San Martín de Andes, Villa de Angostura, Zapala y Centenario presentaron en el Congreso un proyecto alternativo al de la quita del subsidio de zona fría. Aclaró que hasta ésta presentación, no había otros proyectos más que el rechazo a la iniciativa del oficialismo nacional y que varios legisladores, solicitaron copia del trabajo.

La Defensoría del Pueblo de Neuquén se mudará el lunes 1 a Bouquet Roldán 269 (foto Cecilia Maletti)

En la comisión legislativa, el vocero del grupo fue el Defensor de San Martín, Fernando Bravo. El proyecto lo presentaron a todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras que representan a Neuquén.

«Quisimos hacerle saber a los diputados y senadores que representan a la provincia, cuál era nuestra visión, que recibimos la demanda de los sectores más vulnerables”, dijo. Sólo fueron recibidos por el diputado Pablo Todero (Unión por Patria) en la cámara de diputados y por Julieta Corroza (Comunidad) en el Senado. Allí avanzaron también con planteos vinculados con la preocupación por el estado de las rutas nacionales, muchas de las cuales son prioridad en los destinos turísticos de la provincia.