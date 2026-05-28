Un ministro de Kicillof inició su «construcción» política en Río Negro, con contactos iniciales

El armado político en favor de la candidatura presidencial del gobernador Axel Kicillof toma forma con lógica federal y esa fue la misión central de la visita de ayer a Viedma del ministro bonaerense de Seguridad, Javier Alonso.

La participación en la Jornada de Trata de Personas, en la UNRN, fue el motivo institucional, pero luego se concentró en reuniones de construcción territorial.

El objetivo es la conformación de una “alternativa” política al actual gobierno nacional y, para eso, “hay que reconstruir el peronismo”, aunque insiste en que la confluencia debe ir más allá del peronismo”.

En ese sentido, el ministro concurrió ayer al despacho del vicegobernador Pedro Pesatti y la charla se extendió por hora y media. Participaron, además, la extitular de Seguridad de Río Negro, Bettina Minor, y Darío Díaz, que integran actualmente el equipo ministerial.

Fue el único contacto de Alonso con autoridades provinciales. En sus redes, Pesatti calificó la charla de “muy enriquecedora”, con “uno de los colaboradores más cercanos” de Kicillof.

A fines de abril, el funcionario bonaerense ya había recibido a la intendenta María Emilia Soria en La Plata.

Alonso actúa como uno de los arquitectos políticos de Kicillof. Ayer, en el diálogo con el DIARIO RÍO NEGRO, no se explayó en las reacciones de Pesatti y de Soria frente a la construcción propuesta por el mandatario bonaerense. Se desligó y habló de que ellos debían hablar, pero reiteró que el propósito es “escuchar y construir militancia”, que concluya en una “alternativa política” al gobierno de Javier Milei.

El ministro Alonso declaró a Río Negro que la “gran alternativa” por constituir debe ser “profundamente federal”. Foto: Pablo Leguizamón.

Pesatti es crítico de la administración nacional y sigue apartado del oficialismo provincial. Su futuro genera siempre un interés político particular.

“Hablamos mucho de la realidad de Río Negro y me llevo mucha información de sus problemas”, contó Alonso, aunque afirmó que el vicegobernador habla con el gobernador Kicillof.

El objetivo -repitió- es hablar con “todos los sectores en todas las provincias”. El mismo mensaje dejó después cuando se reunió en el salón del gremio Utedyc con dirigentes sindicales y políticos. El judicial Pablo Barreno -que trabaja en su candidatura al municipio de Viedma- organizó ese encuentro y participaron el concejal Julián Algañarás, el exlegislador Alejandro Marinao y, entre otros, el exintendente maragato Ricardo Curetti.

El bonaerense insistió en un proceso de “construcción” y diálogo general. “Seguramente, vamos a hablar con gente con quienes ustedes no anden bien”, les dijo a los peronistas presentes. Garantizó, además, que “no nos vamos a meter en la discusión de quién tiene que ser candidato o no”.

El último encuentro del funcionario fue en Patagones cuando visitó al jefe comunal Ricardo Marino, un histórico peronista del sur bonaerense.